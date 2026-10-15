RJ Mitte no logró ver el corte final de Cassi, película que protagonizó y la cual llegará a su estreno sin él.

Josh Webber, director de “Cassi”, reveló a TMZ que RJ Mitte solo vio el primer montaje de la cinta donde compartió créditos con Dove Cameron.

RJ Mitte ya no logró ver el corte final de su película “Cassi”

El último proyecto cinematográfico de RJ Mitte fue Talking to stranger, la cual estaba promocionando días antes de su muerte.

RJ Mitte también trabajó en la película Cassi, de la cual solo vio el corte inicial antes de morir.

RJ Mitte protagonizaó 'Cassi', película que se estrenará en 2027 (IMDb)

Josh Webber contó que la película se terminó de filmar en 2023, pero por diversos contratiempos no se ha podido concluir.

RJ Mitte mostró su apoyo al proyecto en todo momento, pues esperaba ver su trabajo en la pantalla grande.

Lamentablemente, “Cassi” aún no se ha terminado y el director considera que el papel de RJ Mitte lo catapultaría a la fama por su actuación junto a Dove Cameron.

¿Cuándo se iba a estrenar Cassi? La última película de RJ Mitte

Josh Webber reveló que Cassi se iba a estrenar en 2027; la película es un thriller de crimen psicológico.

RJ Mitte interpretaba a un trabajador de una funeraria que se enamora del personaje de Dove Cameron, una mesera que terminaba convirtiéndose en una obsesión.

La relación de Isaac (RJ Mitte) y Cassi (Dove Cameron) se convierte en un red de venganza que termina siendo un problema investigado por la policía, ya que la joven es un detalle en común en una serie de asesinatos.

Se estima que Cassi se estrene el 17 de febrero de 2027 y se desconoce si llegará a plataformas de streaming.