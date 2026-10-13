Kennedy Suarez mantuvo una relación sentimental de varios años con el actor RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad.

La pareja fue amiga durante más de una década antes de iniciar un noviazgo. En octubre de 2025, Mitte le propuso matrimonio.

¿Quién es Kennedy Suarez?

Kennedy Suarez es una mujer estadounidense que trabaja como generalista de Recursos Humanos de manera remota.

A diferencia de RJ Mitte, no pertenecía a la industria del entretenimiento y mantuvo una vida alejada de los reflectores.

Su relación con el actor la llevó a aparecer ocasionalmente en eventos públicos y alfombras rojas.

Tras la muerte de Mitte el 12 de octubre de 2026, Suarez quedó como su prometida. La pareja vivía junta en Brownsville, Texas.

Kennedy Suarez, prometida de RJ Mitte (@rjmitte)

¿Cuántos años tiene Kennedy Suarez?

Kennedy Suarez nació el 10 de octubre de 2025, por lo que tiene 31 años.

¿Quién era la pareja de Kennedy Suarez?

La pareja de Kennedy Suarez fue RJ Mitte, actor estadounidense reconocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad.

Suarez y Mitte fueron amigos durante más de 10 años antes de comenzar una relación sentimental.

El 10 de octubre de 2025, durante la gala benéfica Dia del Sol en Carlsbad, California, Mitte le propuso matrimonio a Suarez. El evento recaudaba fondos para United Cerebral Palsy of San Diego, organización de la que el actor era embajador.

Mitte murió el 12 de octubre de 2026, dos días después del cumpleaños número 31 de Suarez. Al momento de su fallecimiento, ambos continuaban comprometidos.

Kennedy Suarez, prometida de RJ Mitte (@rjmitte)

¿Qué signo zodiacal es Kennedy Suarez?

De acuerdo con su fecha de nacimiento, Kennedy Suarez pertenece al signo zidiacal de Libra.

¿Kennedy Suarez tiene hijos?

No se encontró información que indique que Kennedy Suarez tenga hijos.

¿Qué estudió Kennedy Suarez?

No se encontró información pública sobre los estudios universitarios o la formación académica de Kennedy Suarez.

¿En qué trabaja Kennedy Suarez?

Kennedy Suarez trabaja como generalista de Recursos Humanos, con un empleo que realiza de manera remota.

Su modalidad laboral le permitía acompañar a RJ Mitte durante algunos de sus viajes, eventos y proyectos profesionales.

También colaboraba con él en actividades relacionadas con The Mitte Foundation, organización familiar dedicada a apoyar iniciativas comunitarias en el sur de Texas.