El icónico actor Bryan Cranston emitió un emotivo mensaje tras confirmarse la muerte de quien interpretara a su hijo en la serie de Breaking Bad, RJ Mitte.

A través de redes sociales, Bryan Cranston recordó que conoció a RJ Mitte en 2007 con apenas 14 años de edad, luego de que fuera elegido para interpretar entonces a Walter White Jr.

“Escribo esto esta noche sumido en una profunda tristeza. RJ Mitte, mi dulce hijo en *Breaking Bad*, ha fallecido.Lo conocí cuando apenas tenía 14 años, al ser elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con gran alegría y entusiasmo”. Bryan Cranston

“Mi dulce hijo ha muerto”: el mensaje de Bryan Cranston tras la muerte de RJ Mitte

Bryan Cranston señaló estar “sumido en una profunda tristeza” luego de que le informaran la repentina muerte del actor de 34 años, RJ Mitte.

Ante su tiempo trabajando junto al actor, recordó los consejos que le brindó como su padre ficticio en Breaking Bad, junto a su compañera Anna Gunn quien interpretó a la madre del entonces joven actor.

Ante ello, bromeó al señalar que el joven ignoraba sus palabras, pues como buen adolescente prefería entender las cosas “a golpes”.

Cranston resaltó cómo RJ Mitte afrontó las exigencias del rodaje sin permitir que la parálisis cerebral que padecía desde su nacimiento fuera un obstáculo, interpretando a Walter White Jr. con “gran alegría y entusiasmo”.

En su emotivo texto, el actor destacó la calidez de su vínculo personal al recordar que semanas atrás conversaban por mensaje de texto para coordinar un almuerzo, cuestionándose con profundo dolor el desenlace de su compañero de reparto.

Cranston reafirmó el inmenso cariño que le profesaba a RJ Mitte tanto dentro como fuera del foro de grabación, despidiéndolo afectuosamente y asegurando que lo extrañará siempre.

Además de lamentar la pérdida de RJ Mitte, quien también encabezaba una organización filantrópica dedicada a apoyar a la comunidad con discapacidad, Cranston concluyó con un firme llamado a la concienciación.

Debido a los hechos que rodean la muerte de RJ Mitte, el legendario actor exhortó a cualquier persona que enfrente momentos difíciles o contemple hacerse daño a buscar apoyo inmediato.