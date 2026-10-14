Miguel Rodarte se despidió de RJ Mitte con un mensaje en redes sociales, afirmando que lo recuerda como un superhéroe tras su trabajo en Tiempo Compartido.

No hay palabras para expresar la tristeza que siento al saber que un alma tan hermosa y extraordinaria ha dejado esta tierra (...) Siempre serás mi superhéroe. Miguel Rodarte

El actor agradeció a RJ Mitte por su amistad, cariño y compañerismo; aseguró que su activismo cambió la vida de personas y dejó un gran aprendizaje en las personas que lo conocieron.

Miguel Rodarte recuerda a RJ Mitte como un superhéroe

Tras la muerte de RJ Mitte, amigos y compañeros del actor expresaron sus condolencias, entre ellos el actor Miguel Rodarte con quien trabajó en la película Tiempo Compartido.

Conocí a RJ en el set de Time Share, y desde el primer momento, me sorprendió su luz. Había algo verdaderamente especial en él: un raro coraje, bondad, generosidad y amor que podías sentir simplemente estando en su presencia. Miguel Rodarte

RJ Mitte y Miguel Rodarte (Instagram/@rodartepop)

Miguel Rodarte mencionó que tras conocer a RJ Mitte se sorprendió por su personalidad y por lo bondadoso que era.

El actor destacó el trabajo de RJ Mitte como actor, orador y presidente de la fundación The Mitte Foundation.

Siempre pensé en RJ como un superhéroe. Mi superhéroe Incluso soñé con verlo interpretar a Superman en una interpretación completamente nueva del personaje. Miguel Rodarte

Miguel Rodarte confesó que consideraba a RJ Mitte como un superhéroe y tenía la ilusión de verlo interpretar a Superman, como un giro nuevo en este personaje.

Miguel Rodarte comparte una reflexión tras la muerte de RJ Mitte

Miguel Rodarte expresó que la muerte de RJ Mitte fue complicada de entender: “Incluso los superhéroes son humanos, incluso las luces más brillantes pueden llevar un dolor que no podemos ver”.

Asimismo, el actor mencionó que la pérdida le recordó la importancia de ser amables con los demás, pues no se sabe las “batallas internas” que podrían estar pasando .

Que esto nos recuerde ser amables unos con otros. No importa lo fuerte que pueda parecer alguien, cada corazón puede ser frágiles, llevando luchas de las que no sabemos nada. Elijamos bondad, compasión y amor, siempre. Nunca sabemos cuánto pueden significar para alguien. Miguel Rodarte

Por último, Miguel Rodarte envió sus condolencias a la mamá, abuela y hermana de RJ Mitte: “Mi corazón está con ustedes. Todo mi amor para ti y tu familia”.