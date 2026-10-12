La muerte de RJ Mitte, actor que alcanzó reconocimiento mundial por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, reavivó el interés por su trayectoria artística y su labor como defensor de la inclusión.

A lo largo de su carrera, RJ Mitte destacó por visibilizar la experiencia de las personas con discapacidad dentro de la industria del entretenimiento, inspirándose en su propia vida con parálisis cerebral.

Además de su trabajo en televisión y cine, participó activamente en organizaciones benéficas y proyectos comunitarios enfocados en la representación y el apoyo a personas con discapacidad.

El actor murió el 12 de octubre de 2026 a los 34 años en Brownsville, Texas. Al momento de su muerte, no se informó oficialmente la causa.

¿Quién fue RJ Mitte?

Roy Frank “RJ” Mitte III fue un actor y productor estadounidense nacido en Jackson, Mississippi. Su carrera comenzó durante su adolescencia, cuando se trasladó con su familia a Los Ángeles y empezó a buscar oportunidades en televisión.

Antes de conseguir su papel más conocido, tuvo participaciones como actor de fondo en producciones como Hannah Montana y Everybody Hates Chris.

RJ Mitte en Breaking Bad (Especial)

En 2008 llegó su gran oportunidad con Breaking Bad, donde interpretó durante las cinco temporadas a Walter White Jr., hijo del personaje de Bryan Cranston.

El personaje también tenía parálisis cerebral, condición que Mitte tenía en la vida real. Para interpretar a Walter Jr., el actor utilizó muletas y modificó su forma de hablar para representar una versión más pronunciada de la condición.

Además de su trabajo en televisión y cine, Mitte utilizó su experiencia personal con la parálisis cerebral para promover una mayor representación e inclusión de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

¿Cuántos años tenía RJ Mitte?

RJ Mitte tenía 34 años cuando murió. Nació el 21 de agosto de 1992 en Jackson, Mississippi, Estados Unidos, por lo que su signo zodiacal era Leo.

Mitte fue diagnosticado con parálisis cerebral a los 3 años. Durante su infancia utilizó aparatos ortopédicos y muletas, aunque con el tiempo desarrolló mayor fuerza y dejó de necesitarlos para caminar.

¿Quién era la pareja de RJ Mitte?

RJ Mitte estaba comprometido con Kennedy Suarez, con quien mantenía una relación desde aproximadamente 2020.

Hasta el momento de su muerte, no se había informado que hubieran contraído matrimonio.

¿RJ Mitte tenía hijos?

No se encontró información pública que indique que RJ Mitte tuviera hijos.

¿Qué estudió RJ Mitte?

La formación profesional de RJ Mitte estuvo enfocada principalmente en la actuación.

Comenzó a buscar oportunidades en televisión durante su adolescencia. Trabajó como actor de fondo antes de obtener papeles de mayor relevancia.

RJ Mitte, actor (Instagram | RJ Mitte)

¿En qué películas y series trabajó RJ Mitte?

RJ Mitte alcanzó la fama con Breaking Bad, producción en la que apareció en 56 episodios entre 2008 y 2013.

Por formar parte del elenco, recibió junto con sus compañeros el Premio del Sindicato de Actores (SAG) al mejor reparto de una serie dramática en 2014.

Después de Breaking Bad, participó en producciones como:

Switched at Birth

Now Apocalypse

The Guardians of Justice

The Oak Room

Triumph

Mitte fue embajador de United Cerebral Palsy y de Shriners Children’s, además de presidir la Mitte Foundation, organización dedicada a apoyar iniciativas comunitarias.

También participó en proyectos relacionados con la inclusión y la representación de actores con discapacidad.