La muerte de RJ Mitte este 12 de octubre ha pegado a todos sus compañeros de Breaking Bad, tal es el caso de Dean Norris, quien se despidió del joven actor.

Dean Norris mencionó que estaba desconsolado por la muerte de Dean Norris, recordando cómo lo cuidaba cuando estaban en el set de grabación de la serie.

Dean Norris manda un mensaje por la muerte de RJ Mitte

A través de su cuenta de X, Dean Norris publicó un mensaje por la muerte de RJ Mitte, mencionando que estaba desconsolado y destrozado por la noticia.

Dean Norris lamenta la muerte de RJ Mitte (Especial)

Dean Norris señaló que la muerte de RJ Mitte lo tomó por sorpresa, pues no se enteró de nada sobre su compañero de Breaking Bad debido a que estaba trabajando.

Recordó al actor como alguien encantador y que será muy extrañado, además de recordar cómo es que lo cuidaba cuando este era un niño en el set de Breaking Bad.

Si bien RJ Mitte no compartió tantas escenas con Dean Norris, este lo quería mucho, casi como a un hijo, de ahí que se encuentre devastado por la noticia.

Finalmente, mencionó que está pensando en la familia del joven actor y que aún no puede creer que haya muerto.

Dean Norris fue el tío de RJ Mitte en Breaking Bad

La relación entre RJ Mitte y Dean Norris era bastante cercana en Breaking Bad; aunque no eran padre e hijo en la ficción, sí eran tío y sobrino.

Dean Norris interpretó a Hank, el tío de Walter White Jr., personaje de RJ Mitte en Breaking Bad, teniendo varias escenas interesantes en la serie.

De ahí el mensaje de Dean Norris sobre la muerte de RJ Mitte, así como que sus palabras se sientan bastante personales, más allá de ser un excompañero de trabajo.

RJ Mitte murió este 12 de octubre a los 34 años de edad, de momento se desconoce la causa; autoridades señalaron que siguen investigando.