La conductora Laura Bozzo permanece internada en el Hospital General de la Ciudad de México tras someterse a una intervención quirúrgica compleja debido a una úlcera perforada.

Aarón Guerrero, asistente personal de Laura Bozzo, aclaró que, aunque su condición es grave pero estable, muestra una mejoría favorable y se encuentra menos sedada.

“La señora se sigue encontrando delicada pero estable, ¿okay? Quiero que entiendan porque se ha especulado mucho sobre que si ya está más grave, que si hasta falleció” Aarón Guerrero

Sin embargo, un reporte presentado en Venga la Alegría expuso que Laura Bozzo habría desarrollado peritonitis después de la cirugía, también se mencionó un cuadro de choque séptico, neumonía y otras afectaciones que requerían atención especializada.

Aarón Guerrero revela que Laura Bozzo se encuentra “grave, pero estable”

Según las declaraciones de su asistente personal, Aarón Guerrero, el estado de salud de Laura Bozzo se reporta como delicada pero estable, mostrando una evolución favorable dentro de la gravedad del cuadro.

“La señora va evolucionando bien. Lo único que quiero que entiendan también es somos humanos. Conforme puede ir evolucionando, puede recaer la salud de cualquier persona, no solo de ella, ¿no? Va evolucionando, ya está un poco menos sedada, ¿okay? Entonces, lo único que les pido es calma” Aarón Guerrero

❤️‍🩹🏥 Reportan a Laura Bozzo delicada, pero estable tras su cirugía. Su asistente comparte detalles sobre su estado de salud. 🙏✨#DespiertaAmerica de lunes a viernes a las 7a/6c por @univision 📺 pic.twitter.com/bZhTtMJeWS — Despierta América (@despiertamerica) October 19, 2026

Guerrero explicó que la conductora permanece internada en el Hospital General de México tras haber sido intervenida quirúrgicamente de emergencia por una úlcera duodenal perforada.

Aclaró que continúa parcialmente inconsciente debido a la sedación posoperatoria requerida por la complejidad de la cirugía, pero destacó que los médicos le han ido reduciendo la sedación de forma progresiva.

“Sigue inconsciente un poco por el tema de la sedación, por el tema de la complicación. Quiero que entiendan que no fue una cirugía menor a la que se sometió de emergencia, ¿okay? Fue una cirugía un poquito complicada por el tema del reventamiento de la úlcera” Aarón Guerrero

Confirmó que el equipo especializado está atacando la infección (sepsis) mediante la administración de antibióticos y evaluaciones médicas constantes.

Aarón Guerrero desmintió las versiones alarmistas que sugerían un fallecimiento o un agravamiento fatal.

Negó que Bozzo goce de tratos preferenciales, privilegios especiales o custodios privados, enfatizando que está recibiendo la atención correspondiente a cualquier paciente en el hospital público.

“No tenemos un trato especial por ser Laura Bozzo, se los aclaro. La institución atiende a ella como está atendiendo a todas las personas y a todos los pacientes allá (...) Vuelvo y repito, es mentira que hay custodios, que hay guardias. Está tratándose como una interna, una paciente más” Aarón Guerrero

Descartó un traslado a otra institución privada, asegurando que el hospital donde se encuentra cuenta con el equipo tecnológico y las especialidades necesarias para su recuperación.

“Fue una emergencia que desde Acapulco corrimos al primer hospital que a mí en lo particular se me ocurrió. ¿Para qué? Para salvarle la vida (...) Yo hasta el momento no tengo esa información. No creo... está aquí siendo atendida de la mejor manera. La verdad que es un hospital que cuenta con todo el equipo de alta tecnología y equipo médico que realmente no tenemos como que una necesidad de moverla” Aarón Guerrero

Mencionó que las hijas de la presentadora, Victoria y Alejandra, se encuentran permanentemente al pendiente de su madre en la Ciudad de México y han solicitado comprensión, calma y oraciones a los medios y al público durante este proceso.

“Las hijas están superpendiente de ella. Les mandan a pedir que de favor las entiendan, que les agradecen todo el apoyo, que todas las oraciones, ahorita lo importante es la salud de la mamá, la salud de Laura... y comprendan que están pasando por un momento difícil” Aarón Guerrero

¿Por qué Laura Bozzo está en un hospital público? 🤨 Aarón Guerrero, su asistente personal, explica qué motivó su hospitalización y por qué la conductora permanece internada en este centro médico. 👈🏽#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/m9hVUkFYe8 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 19, 2026

Estudio médico presentado por Venga la Alegría reportó a Laura Bozzo delicada de salud

El reporte de salud presentado en exclusiva por la periodista Elizabeth Curiel (jefa de información de Venga la Alegría) reveló detalles de un estudio médico realizado a Laura Bozzo durante el fin de semana mientras permanecía en terapia intensiva en el Hospital General de México.

De acuerdo con dicho informe televisivo, el panorama clínico de la conductora incluía las siguientes complicaciones:

Infección y choque séptico : Aunque la cirugía inicial realizada en Acapulco logró cerrar la lesión de la úlcera, se desarrolló una peritonitis que infectó la cavidad abdominal y derivó en un choque séptico.

: Aunque la cirugía inicial realizada en Acapulco logró cerrar la lesión de la úlcera, se desarrolló una peritonitis que infectó la cavidad abdominal y derivó en un choque séptico. Complicaciones pulmonares : Presentaba neumonía, colapso del pulmón izquierdo, lesiones en las paredes bronquiales e hipertensión pulmonar.

: Presentaba neumonía, colapso del pulmón izquierdo, lesiones en las paredes bronquiales e hipertensión pulmonar. Intubación / Ventilación mecánica: El documento especificaba el uso de ventilación mecánica con tubo endotraqueal, lo que confirmaba que la presentadora se encontraba intubada para facilitarle la respiración.

/ Ventilación mecánica: El documento especificaba el uso de ventilación mecánica con tubo endotraqueal, lo que confirmaba que la presentadora se encontraba intubada para facilitarle la respiración. Afecciones adicionales: Se reportó un crecimiento del corazón (corazón agrandado) así como la presencia de quistes en los riñones y el hígado.

Este reporte periodístico presentó un cuadro más severo y detallado que las versiones previas ofrecidas por su entorno cercano, mientras que las hijas de la conductora han solicitado mantener reserva y respeto a la privacidad familiar durante su recuperación.

Hasta el momento ningún familiar o Aarón Guerrero se ha pronunciado por el reporte presentado en Venga la Alegría sobre la salud de Laura Bozzo.