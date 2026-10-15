Laura Bozzo fue trasladada a un hospital de la CDMX tras ser intervenida quirúrgicamente en un hospital de Acapulco; la conductora está sedada y estable.

La conductora fue ingresada al hospital de emergencia el 13 de octubre, luego de presentar dolor abdominal, una obstrucción intestinal y que derivó en una cirugía por una úlcera duodenal.

El sistema digestivo de Laura Bozzo estaría “frágil”, luego de que en 2016 padeciera una sepsis tras una cirugía donde le perforaron un intestino.

Laura Bozzo fue trasladada a un hospital de la CDMX y está sedada

El miércoles 14 de octubre fue trasladada Laura Bozzo a un hospital de la CDMX a bordo de una ambulancia particular.

Laura bozzo estaba internada en el Hospital IMSS-Bienestar en El Quemado, en Acapulco, Guerrero tras presentar dolores en el abdomen.

La conductora estaba en recuperación tras una cirugía de úlcera duodenal y se encontraba sedada, pero consciente y bajo el cuidado de sus dos hijas.

Laura Bozzo (Instagram/@laurabozzo_of)

Hasta el momento se desconoce el hospital donde se encuentra internada Laura Bozzo, quien compartió con sus seguidores que está estable.

El chofer de Laura Bozzo compartió con los medios que Laura Bozzo estaba consciente, sedada para evitar dolor y negó que haya sido intubada, como trascendió en algunos medios.

Está sedada para la recuperación de la cirugía, pero donde ella pueda todavía hablar Aaron, chofer de Laura Bozzo

Laura Bozzo estaría “frágil” tras presentar una septicemia en el pasado

Los problemas de salud de Laura Bozzo se habría complicado debido a que sus sistema quedó “frágil” tras presentar sepsis tras una histerectomía.

La conductora se retiró el útero y ovarios para evitar un posible cáncer, pero fue víctima de una negligencia médica y le perforaron el intestino.

Esto provocó una infección generalizada que puso en riesgo su vida.

Laura Bozzo seguiría enfrentando secuelas de la septicemia que la afectó hace hace 10 años y por esta situación habría enfrentado complicaciones de salud tras padecer una úlcera.

Hasta el momento, Laura Bozzo no ha dado más detalles sobre su salud y se sabe que está estable.