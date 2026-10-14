Laura Bozzo reaparece para hablar de su estado de salud tras someterse a una cirugía por una úlcera duodenal: “De esta momia no se liberan”.

La conductora compartió un mensaje en redes sociales para confirmar que se encuentra estable y bajo observación médica; también agradeció el cariño de sus seguidores.

A lo largo de su vida, Laura Bozzo ha padecido enfermedades como cáncer de mama, sepsis tras someterse a una histerectomía y depresión.

Laura Bozzo reaparece en redes sociales tras ser operada en Acapulco

La conductora Laura Bozzo estaría hospitalizada en el IMSS-Bienestar de El Quemado, luego de que manifestara tener fuertes dolores abdominales y posteriormente fue diagnosticada con una úlcera duodenal.

Laura Bozzo fue sometida a una cirugía y posteriormente presentó complicaciones leves, pero ya estaría estable, por lo que compartió un mensaje en redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores.

Laura Bozzo fue operada de emergencia en Acapulco (@laurabozzo_of / Instagram )

Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco Laura Bozzo

Laura Bozzo reiteró que se encuentra bien de salud y bajo el cuidado de médicos, así como de su familia.

Por último, Laura Bozzo usó su conocido humor ‘ácido’ y expresó que no se iban a deshacer tan fácil de ella: “De esta momia no se liberan”.

Laura Bozzo ha enfrentado diversas enfermedades a lo largo de su vida

La salud de Laura Bozzo se ha visto comprometida por enfermedades como el cáncer de mama, shock séptico tras someterse a una histerectomía preventiva y depresión.

En diversas ocasiones, Laura Bozzo ha hablado de su salud y en una ocasión reveló que estuvo muerta 15 minutos tras someterse a una cirugía.

En otra ocasión, Laura Bozzo comentó que estuvo a punto de morir tras retirarse la matriz de forma preventiva y sufrió sepsis luego de que un médico cortara por error uno de sus intestinos.

Laura Bozzo también ha relatado que sufre ansiedad y depresión desde que tenía 10 años, lo cual ha tratado con terapia.