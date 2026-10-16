Laura Bozzo fue trasladada desde Acapulco al Hospital General de México en la CDMX. Luego de los rumores sobre excesivas medidas de seguridad, su chofer desmiente que la conductora esté bajo cuidados preferenciales.

No tenemos un trato especial por ser Laura Bozzo, se los aclaro. La institución la está atendiendo a ella como atiende a todas las personas. Aaron Guerrero, chofer de Laura Bozzo

La conductora fue hospitalizada el pasado 13 de octubre tras presentar malestares abdominales y fue sometida a una cirugía por una úlcera duodenal.

Laura Bozzo no recibe trato especial tras ser ingresada a un hospital de la CDMX

La salud de Laura Bozzo es estable, pero trascendió que recibía un “trato especial” ya que había seguridad en el hospital y las enfermeras habrían priorizado su cuidado.

Laura Bozzo está en el Hospital General de México desde el miércoles 14 de octubre y su evolución en los últimos días ha sido satisfactoria, pero continúa delicada.

Laura Bozzo, conductora. (Agencia México)

Según información del programa Hoy Día, hay elementos de seguridad cuidando la cama de Laura Bozzo y supuestamente recibía un trato preferencial al de otros pacientes.

Esta situación habría provocado inconformidad entre los familiares de otros pacientes, porque presuntamente las enfermeras estarían más al pendiente de Laura Bozzo.

Aaron Guerrero, chofer de Laura Bozzo, desmintió que la conductora esté recibiendo un trato preferencial e informó que su estado es delicado, pero estable.

No tenemos un trato especial por ser Laura Bozzo, se los aclaro. La institución atiende a ella como está atendiendo a todas las personas y a todos los pacientes allá. Aaron Guerrero, chofer de Laura Bozzo

La familia de Laura Bozzo está agradecida con la institución y su personal médico por la atención que le han brindado a la conductora, pero niegan que le estén dando trato especial.

Laura Bozzo presentó una infección leve tras su traslado a la CDMX

Laura Bozzo está estable y enfrentando una infección leve que ha sido atacada con antibióticos.

Aaron Guerrero explicó que Laura Bozzo enfrenta una infección menor y descarta que la vida de la conductora esté en peligro.

La familia de Laura Bozzo estaría considerando que sea trasladada a otro hospital, pero por el momento debe permanecer bajo observación.

La señora va evolucionando bien (...) como va evolucionando, puede recaer la salud, de cualquier persona, sigue inconsciente un poco por el tema de la sedación, por el tema de la complicación. Aaron Guerrero