Laura Bozzo fue hospitalizada de urgencia en Acapulco, luego de que presentó intensos dolores abdominales provocados específicamente por una úlcera duodenal.

Para atender esta emergencia de salud, la conductora de 75 años de edad fue sometida una intervención quirúrgica abierta con el fin de suturar la lesión y limpiar la zona afectada.

De acuerdo información del programa Hoy Día, los médicos confirmaron que la operación resultó exitosa y Laura Bozzo permanece actualmente bajo estricta observación médica mientras evoluciona favorablemente.

Laura Bozzo tuvo que ser operada de emergencia en Acapulco tras sufrir fuertes dolores abdominales

Laura Bozzo ingresó al Hospital General de Acapulco “El Quemado” tras presentar dolores abdominales agudos, deshidratación severa y obstrucción intestinal.

Debido a su estado, Laura Bozzo fue sometida a una cirugía de emergencia debido a una úlcera duodenal.

Según informó su asistente en el programa Hoy Día, la cirugía abierta para suturar la úlcera duodenal y limpiar la cavidad abdominal fue un éxito.

Por lo que Laura Bozzo se encuentra estable y bajo observación médica en espera de su evolución para que pueda ser dada de alta.

Sin embargo, María Luisa Valdés Doria reportó que la condición de Laura Bozzo era delicada, señalando que permaneció intubada debido a complicaciones por la perforación de la úlcera por lo que se encontraba grave.

Esto ha generado incertidumbre sobre su verdadera condición de salud, despertando alarma entre todos sus seguidores.

En medio de especulaciones por su salud, Laura Bozzo manda mensaje en sus redes

Luego de las especulaciones sobre su estado de salud, Laura Bozzo compartió un mensaje en su cuenta de Instagram.

Laura Bozzo agradeció las muestras de cariño que ha recibido en redes sociales, luego de que se dio a conocer que había sido operada de emergencia.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto” Laura Bozzo

Aclaró que se encuentra bien en compañía con su familia y en manos de los mejores médicos de Acapulco.

“Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco” Laura Bozzo

Fiel a su sentido del humor, Laura Bozzo finalizó su mensaje asegurando que “de esta momia no se libran”.