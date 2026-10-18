Guillermo del Toro consiguió una segunda función de El laberinto del fauno en el Teatro Matamoros como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2026.

La proyección adicional fue anunciada por el propio director mexicano, quien ayudó a una usuaria llamada Gilda y su grupo de amigos que lo etiquetó en redes para informarle que se quedaron sin boleto pese a que hicieron fila desde la 1 de la mañana.

“Hablé con Daniela Michel y ahora se va a organizar una segunda función en el mismo Teatro Matamoros. A ustedes yo me encargo de que les guarden los 6 boletos. Manden un mensaje a FICM o a Daniela, por favor, Gilda. Y sugerí que los boletos de la segunda función se vendan solo físicamente en el Teatro Matamoros a la brevedad posible- porque los otros en línea se agotaron en minutos.” Guillermo del Toro

Guillermo del Toro informó a los jóvenes que se quedaron sin entradas para El Laberinto del Fauno en el FICM que contactaran a Daniela Michel, directora del festival, ya que ella los ayudaría.

Guillermo del Toro consigue una segunda función de El laberinto del fauno en Morelia (@RealGDT)

Confirma Guillermo del Toro segunda función de El laberinto del fauno en Morelia

Luego de que muchos no pudieron conseguir un boleto para la proyección especial de El laberinto del fauno en Morelia, programada este domingo 18 de octubre 2026, Guillermo del Toro logró que se abriera una segunda función.

Desde la madrugada del viernes 16 de octubre, decenas de personas se formaron en el Teatro Matamoros.

Guillermo del Toro, cineasta. (ALLISON DINNER / EFE)

Sin embargo, muchos se quedaron sin entrada porque les informaron que se habían agotado durante su venta en línea.

Lo que provocó la molestia de muchos fans que estaban ansiosos por ser parte de la función del 20 aniversario de El laberinto del fauno que contará con la presencia de Guillermo del Toro en Morelia.

Con el objetivo de que no sucediera lo mismo que en la primera función, Guillermo del Toro sugirió que la venta de boletos se hiciera de forma física en el Teatro Matamoros.

En redes sociales, muchos fans agradecieron la gestión del también director de Cronos, ya que tendría la oportunidad de ver su icónica película que para su aniversario se proyectará en una versión remasterizada.

El Laberinto del Fauno, película de Guillermo del Toro (Picturehouse)

FICM responde a fans que se quedaron sin boleto para El laberinto del fauno en Morelia

Vía redes, el FICM contactó a la joven y sus amigos que se quedaron sin entradas para El laberinto del fauno en Morelia.

El festival lamentó la situación y le solicitó a Gilda ponerse en contacto con el objetivo de ayudarla, tal y como lo pidió Guillermo del Toro.

“Hola Gilda, lamentamos mucho que tú y tus amigos, después de hacer fila desde tan temprano, no hayan conseguido boletos para la función de EL LABERINTO DEL FAUNO. Nos gustaría ponernos en contacto con ustedes, ¿podrías seguirnos para mandarte mensaje directo?" FICM