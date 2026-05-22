Cinthia Aparicio, de 33 años, cerró en definitiva el capítulo de su vida junto a Alexis Ayala. La actriz no tuvo que decirlo, bastó con una acción.

Cinthia Aparicio eliminó de su cuenta de Instagram todas sus fotografías, aunque dejó los reels, por lo que ya no hay rastros de su exesposo Alexis Ayala, de 60 años de edad.

Por su parte, el actor, quien hizo pública la separación a finales del mes de abril, aún conserva las imágenes y videos en los que aparece junto a su exesposa.

Cinthia Aparicio elimina fotografías de Alexis Ayala en Instagram (@cinthiaparicio / Instagram)

Alexis Ayala reacciona a la eliminación de fotografías en Instagram de Cinthia Aparicio

Frente a diversos medios de comunicación, Alexis Ayala aseguró respetar la decisión de Cinthia Aparicio, quien eliminó las fotos y videos que compartían juntos en Instagram.

Alexis Ayala recordó que “cada quien vive los procesos como los tiene que vivir”; sin embargo, aunque se borren fotografías, los recuerdos prevalecerán.

Así como aclaró que no hay ningún alboroto, la relación terminó porque no había más futuro y “las alas tienen que volar”.

“Yo respeto todo lo que cada quien haga y es una cuestión muy personal, y las alas son para volar, como le he dicho, cada quien vive los procesos como los tiene que vivir. Por más que borres una foto, los recuerdos quedarán. Yo la respeto y la respetaré mucho” Alexis Ayala. Actor

Alexis Ayala cambia de look tras separarse de Cinthia Aparicio

Por otro lado, Alexis Ayala se dejó ver con nuevo look. El veterano actor se cortó el cabello y se dejó un simpático copete con la intención de verse renovado.

Estuvo presente en la presentación de la nueva telenovela Tan cerca de ti, nace el amor, de la cual es parte y que se estrenará el próximo 25 de mayo en Las Estrellas.

Alexis Ayala estrena look (@alexisayala / Instagram)

En el evento, Alexis Ayala dijo encontrarse bien anímicamente así como estar priorizando su bienestar, su crecimiento personal y sus proyecto laborales.

Así como recordó que desde casi nueve años, tras sufrir un infarto, se alegra por las pequeñas cosas puesto que aprovecha la oportunidad que le dio la vida.

“Este año cumplo nueve años de que tuve el aviso de vida, son nueve años, estoy cerca de la década ya, ¿tú crees que no voy a estar alegre de todo lo que he vivido en esta segunda vuelta?” Alexis Ayala. Actor

Finalmente, y una vez que dejó claro que no está triste por su matrimonio fallido, indicó que mantenerse activo profesionalmente ha sido fundamental para seguir adelante.