Maribel Guardia rompió el silencio luego de que se confirmara su destitución como tutora de su nieto José Julián, hijo de Julián Figueroa.

“Soy la tutora de mi vida, la arquitecta de mis sueños” Maribel Guardia

La actriz de 66 años reaccionó en Instagram con un mensaje contundente: “Soy la tutora de mi vida, la arquitecta de mis sueños”, descartando pelear por la tutela del menor de edad.

La nueva tutora, Addis Tuñón, adelantó que solicitará pensión y la remoción de Marco Chacón como albacea de la herencia.

Marco Chacón, por su parte, expresó que ya no desea continuar en el cargo.

Así reaccionó Maribel Guardia tras dejar de ser tutora de su nieto

Al día siguiente de que se diera a conocer a la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia, la actriz compartió dos fotos y un video en Instagram.

“Soy la tutora de mi vida, la arquitecta de mis sueños, y cada paso que doy con amor y dios guiando mi corazón”, escribió Maribel Guardia en Instagram.

La famosa mencionó que ella solo era tutora de su vida, por lo que dio a entender que descarta pelear por ser tutora de su nieto y tampoco le habría afectado esta decisión.

Maribel Guardia rompe el silencio tras dejar de ser tutriz de su nieto (Instagram/@maribelguardia)

La tutora debe velar por los intereses de un menor durante la sucesión testamentaria y supervisar que se cumplan sus derechos.

Al respecto, Addis Tuñón reveló en De Primera Mano que José Julián Figueroa no recibe la pensión correspondiente, por lo que ella solicitará que se cubran sus gastos.

También solicitará la remoción de Marco Chacón como albacea de la herencia de Julián Figueroa y que se rindan cuentas del patrimonio del cantante.

Marco Chacón ya no quiere ser albacea del hijo de Imelda Garza Tuñón

En entrevista con Venga la Alegría, Marco Chacón manifestó su deseo de dejar de ser albacea del nieto de Maribel Guardia.

Marco Chacón mencionó que la defensa de Imelda Garza Tuñón solicitó su remoción como albacea desde octubre de 2025. Él aceptó esta decisión y espera que el juez haga lo más conveniente para el nieto de Maribel Guardia.

Marco Chacón aclaró que fue Imelda Garza Tuñón quien le solicitó que fue albacea de su hijo, pero ya no tiene interés de seguir en el cargo.