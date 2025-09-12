En reciente entrevista, el actor irlandés de 49 años de edad, Cillian Murphy aclara si interpretará a Voldemort en la nueva serie de Harry Potter.

Esto tras la ola de rumores que apuntan que Cillian Murphy será quien interpretará al villano Lord Voldemort en la nueva serie de Harry Potter, pero ¿qué dijo? Te lo contamos.

Esto es lo que dijo Cillian Murphy para aclarar si interpretará a Voldemort en la nueva serie de Harry Potter

La nueva serie de Harry Potter tiene a los fans a la espera de saber quién interpretará a su villano, Lord Voldemort.

Por lo que es Cillian Murphy quien aclara si tomará el personaje creado por la escritora de 60 años de edad, J. K. Rowling; esto es lo que dijo el actor irlandés:

“No. No. De verdad. Es decir, mis hijos me lo muestran de vez en cuando, pero no sé nada al respecto”.

Palabras de Cillian Murphy que deja a muchos desilusionados, pues entre los potterhead ya apuntaban que el actor irlandés sería la persona perfecta para interpretar a Voldemort en la nueva serie de Harry Potter.

Asimismo, para aún aclarar más el asunto sobre si interpretará a Voldemort en la nueva serie de Harry Potter, Cillian Murphy bromeó con estar muy apegada a su nariz, por lo que no podría ser el famoso villano.

Cillian Murphy asegura que sería difícil ser Voldemort en la nueva serie de Harry Potter

Tras negar que interpretará a Lord Voldemort en la nueva serie de Harry Potter, el actor Cillian Murphy también fue claro al decir que sería difícil hacerlo.

Ya que Cillian Murphy apuntó que sería un desafío interpretar al mago más temido de la saga Harry Potter tras el trabajo del actor inglés de 62 años de edad, Ralph Fiennes en las películas.

“Es muy difícil estar a la altura de lo que hizo Ralph Fiennes. Ese hombre es una leyenda absoluta de la actuación, así que buena suerte a quien tenga que ponerse en los zapatos de Voldemort”, aseguró Cillian Murphy.