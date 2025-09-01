HBO sigue avanzando en la producción de la serie de Harry Potter, ahora con el anuncio del regreso de Warwick Davis como el Profesor Filius Flitwick.

El regreso de Warwick Davis como el Profesor Filius Flitwick en Harry Potter de HBO fue algo que nadie esperaba; pero el anuncio fue bien recibido por los fans.

Warwick Davis regresa como el Profesor Filius Flitwick. (HBO)

Warwick Davis volverá como el Profesor Filius Flitwick tras más de una década

La última vez que vimos a Warwick Davis como el Profesor Filius Flitwick, fue en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2 de 2011.

Eso quiere decir que para la serie de Harry Potter de HBO, ha pasado más de una década desde que Warwick Davis interpretó al Profesor Filius Flitwick.

Aún así, todo indica que el actor está muy feliz de poder regresar al mundo mágico, tras su participación en la saga cinematográfica de inicios de siglo.

Si bien su personaje es secundarios, y algunos dirían que terciario, tiene mucho potencial para explotar, ahora que se dará el tiempo de explorar mejor la historia.

Recordemos que la serie será más apegada a los libros, lo que significa que podríamos tener más escenas de Warwick Davis como el Profesor Filius Flitwick.

Warwick Davis como el Profesor Filius Flitwick (Warner Bros.)

Warwick Davis como el Profesor Filius Flitwick es el único actor original que regresa

Decimos que es una sorpresa el regreso de Warwick Davis como el Profesor Filius Flitwick, pues es el único del elenco original que aparecerá en Harry Potter de HBO.

Ningún otro actor o actriz de las películas originales se reunirá con Warwick Davis como el Profesor Filius Flitwick, esto debido a varias razones ajenas a Harry Potter de HBO.

Algunos actores y actrices no estarán en el show debido a que su lamentable muerte, por su edad y por enfermedad, lo cual les prohibe volver a actuar.

Otros porque no fueron requeridos o no quieren regresar a la franquicia, y unos más debido a que no están de acuerdo con la declaraciones recientes de J. K. Rowling.

Este es el caso de Emma Watson, Rupert Grint y Daniel Radcliffe, quienes se han manifestado abiertamente en contra de la autora.