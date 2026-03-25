Al fin HBO Max ha revelado el tráiler de la serie de Harry Potter que impresiona a los fans y donde las expectativas se elevaron, tras una producción que impresiona para el reboot de la saga que promete.

Y por la que los potterheads no tendrán que esperar tanto, pues la serie de Harry Potter llegará este mismo año y no en 2027, pues su estreno oficial será en diciembre de 2026 a través de HBO Max.

Así que disfruta del tráiler de la serie de Harry Potter de HBO Max, a continuación te lo dejamos:

La primera temporada de serie de Harry Potter en HBO Max adaptará La piedra filosofal

Tal y como ya no lo habían adelantado la producción de HBO Max, la primera temporada de la serie de Harry Potter adaptará la historia del libro La piedra filosofal, el primero de la famosa saga literaria de J.K. Rowling que publicó en 1997.

Por lo que en este primer tráiler de la serie de Harry Potter podemos ver varios momentos que se describen en el libro del famoso mago, y incluso algunos que no formaron parte de las adaptaciones cinematográficas

Además de las primeras imágenes de trío mágico formado por Harry Potter, Ron Wesley y Hermione Granger, así como a personajes imborrables de la franquicia Hagrid, el director Albus Dumbledore y el temible profesor de pociones Severus Snape.

Y por lo que este primer tráiler de la serie de Harry Potter de HBO Max levanta el furor por la saga que está a punto de regresar a las pantallas, ahora en serie.

Primera imagen de Harry Potter desata furor entre fans (Warner Bros.)

Serie de Harry Potter de HBO Max no tendrá estreno anual

En entrevista a The Hollywood Reporter, Casey Bloys, jefe de HBO, confirmó que la serie de Harry Potter no tendrá estreno anual como se esperaba, debido a lo grande de la producción.

Misma que se compara como a los éxitos de HBO, The Last of Us y House of the Dragon “series con universos tan extensos, sería genial tenerlas anualmente. Pero desde el punto de vista de la producción, simplemente no es posible”, apuntó.