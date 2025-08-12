LEGO dio a conocer el set Harry Potter Aldea de Hogsmeade: Edición para Coleccionistas, que es una recreación perfecta del conocido escenario de películas y libros.

Si te interesa el set LEGO Harry Potter Aldea de Hogsmeade: Edición para Coleccionistas, aquí te daremos todos los detalles al respecto.

Precio del set LEGO Harry Potter Aldea de Hogsmeade: Edición para Coleccionistas

El set LEGO Harry Potter Aldea de Hogsmeade: Edición para Coleccionistas tendrá un precio en México de 9 mil 499 pesos, siendo uno de los paquetes más caros.

Sin embargo, el precio del set Harry Potter Aldea de Hogsmeade: Edición para Coleccionistas se justifica, pues técnicamente son varias construcciones en una.

Set Harry Potter Aldea de Hogsmeade: Edición para Coleccionistas (LEGO)

Ya que incluye un total de 3 mil 228 piezas y 12 minifiguras de los personajes de Harry Potter:

La Tienda de Bromas de Zonko

Las Tres Escobas

La taberna Cabeza de Puerco

Además, todas las puertas de las construcciones se abren para revelar elementos como:

Bombones explosivos

La cerveza de mantequilla

Chivatoscopio

Una recordadora

Siendo sin lugar a dudas uno de los sets más completos de Harry Potter en general , y que quedará muy bien si tienes los otros coleccionables dedicados a la franquicia.

Set Harry Potter Aldea de Hogsmeade: Edición para Coleccionistas (LEGO)

¿Cuándo estará disponible el set LEGO Harry Potter Aldea de Hogsmeade: Edición para Coleccionistas?

El set LEGO Harry Potter Aldea de Hogsmeade: Edición para Coleccionistas estará disponible en preventa para miembros de LEGO Insiders a partir del 1 de septiembre de 2025.

Quienes no sean parte de LEGO Insiders podrán conseguir el set Harry Potter Aldea de Hogsmeade: Edición para Coleccionistas hasta el 4 de septiembre.

A partir de esta fecha, el coleccionable se podrá comprar tanto en la tienda en línea como el tiendas físicas de LEGO, así como en distribuidores autorizados.

Quienes hagan la preventa de LEGO Insiders del set, recibirán alguno de estos regalos, dependiendo la fecha y disponibilidad:

LEGO Harry Potter Castillo de Hogwarts: Sala de los Menesteres - Del 1 al 7 de septiembre. Hasta agotar existencias

LEGO Harry Potter Lecciones de Quidditch - Del 1 al 7 de septiembre. Hasta agotar existencias

LEGO Harry Potter Letrero de Hogsmeade - Del 1 al 7 de septiembre. Hasta agotar existencias