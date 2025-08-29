Krispy Kreme reveló las nuevas donas de Harry Potter, por lo que te decimos su precio, los sabores y desde cuándo podrás conseguirlas.
Esta es una nueva colaboración entre Krispy Kreme y Harry Potter, en donde a través de sus redes sociales revelaron nuevas donas inspiradas en el Universo Mágico.
¿Cuándo salen las donas de Harry Potter en Krispy Kreme?
A través de sus redes sociales, Krispy Kreme anunció sus nuevas donas en colaboración con Harry Potter.
Estas donas de Krispy Kreme de Harry Potter, están inspiradas en cada una de las casas de Hogwarts, el colegio de Magia y Hechicería del Universo creado por J.K. Rowling.
Esta nueva colaboración y promoción de las donas de Krispy Kreme de Harry Potter, estará disponible a partir de este 29 de agosto, y hasta el próximo 9 de octubre.
Es decir que las donas de Krispy Kreme de Harry Potter, será una colaboración con tiempo limitado.
¿Qué precio y qué sabores serán las donas de Harry Potter en Krispy Kreme?
Krispy Kreme anunció la salida de sus nuevas donas inspiradas en Harry Potter, las cuales están inspiradas en los elementos del universo de magia, como:
- Las casas de Hogwarts de Harry Potter
- El sombrero seleccionador
- Una bebida inspirada en la Snitch dorada
La docena de las donas de Krispy Kreme de Harry Potter, está en un precio de 350 pesos, y al pedirlas puedes conseguir un llavero exclusivo por 90 pesos más.
Es decir que por un total de 490 pesos, podrás llevarte un llavero de los personajes de Harry Potter, los cuales son 9 en total.
Cada una de las donas de Krispy Kreme de Harry Potter, tendrá una decoración inspirada en las casas de Hogwarts con los siguientes sabores:
- Dona de Krispy Kreme de Harry Potter casa Gryffindor rellena de betún de galleta
- Dona de Krispy Kreme de Harry Potter casa Hufflepuff rellena de betún de caramelo
- Dona de Krispy Kreme de Harry Potter casa Ravenclaw cubierta de Bluberry
- Dona de Krispy Kreme de Harry Potter casa Slytherin cubierta de betún de chocolate
En el caso de la dona del sombrero seleccionador, está revelará a qué casa perteneces, pues está rellena de betún de vainilla con un color diferente de cada una de las casas.
Además, también habrá una bebida inspirada en la Snitch dorada sabor Caramel Latte para completar esta colaboración de Krispy Kreme x Harry Potter.