HBO sorprende con la primera imagen para su serie de Harry Potter, misma que desde ya desata furor entre los fans del famoso mago.

Pues además del concepto que podemos ver en esta primera imagen de Harry Potter, lo que realmente emociona a los potterhead es el mensaje con el que se acompaña.

Esta es la primera imagen de la serie Harry Potter

La primera imagen de la serie Harry Potter de HBO ya ha sido revelada para los fans con el joven actor Dominic McLaughlin enfundado en el personaje del famoso mago.

Imagen que nos adelanta que veremos un partido de Quidditch entre Gryffindor y Hufflepuff en la serie, pues también, vemos a Harry Potter portando su túnica con el número 7 y su escoba en mano mientras se dirige al campo para el encuentro.

Lo que causa furor para la serie de Harry Potter, que se trata de la segunda adaptación de la historia del famoso mago creado por la escritora británica J.K Rowling.

Pues esta primera imagen de Harry Potter a reavivado las emociones de los fans, pues pese a las críticas y el rechazó que generó, al parecer los potterhead se convencer cada vez más al ver la ambientación de la serie de HBO en esta foto, sin embargo, un detalle más la hace única.

Primera imagen de Harry Potter desata furor entre fans (Warner Bros.)

¿Serie de Harry Potter prepara sorpresa?

La primera imagen de la serie de Harry Potter no llegó solo como una foto de la producción de HBO, pues al parecer nos adelantó que se tendrá una sorpresa para los fans.

Luego de que esta primera imagen de Harry Potter venga acompañado por el mensaje de “mañana”, haciendo que los fans ya estén especulando sobre la producción de HBO.

Pues son muchos los que esperan que el día de mañana - miércoles 25 de marzo -, HBO lance el primer adelanto de la serie de Harry Potter, así como se fije fecha precisa de estreno, ya que hasta ahora está programada para llegar en algún momento del 2027.