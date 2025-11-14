Universal Music no quita el dedo del renglón por la demanda que inició contra Christian Nodal -de 26 años de edad- y sus padres por presunta falsificación de firmas en 30 contratos de la disquera.

Esta falta implica delitos que son relacionados a fraude y derechos de autor ya que en los documentos falsificados se reclamaría la propiedad de algunas canciones de Christian Nodal.

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Conflicto con Universal Music podría escalar

Fue durante la emisión de este viernes que en Ventaneando revelaron en exclusiva la orden para que Christian Nodal y sus padres comparecerán ante la justicia por disputa con Universal Music.

La audiencia de Christian Nodal y Universal Music tendrá lugar el próximo martes 18 de noviembre a las 2:35 p.m.

Christian Nodal, cantante. (@christiannodaloficialmx)

De acuerdo con los conductores del vespertino, durante la audiencia se se formularán imputaciones en contra del cantante y sus padres.

Uno de los motivos por lo que la disputa parece estar escalando cada vez más, es que no se ha llegado a un acuerdo por ambas partes.

Por lo que, de no establecerse un arreglo, podría haber medidas judiciales más severas como una orden de localización o de aprehensión.

Actualmente Christian Nodal está bajo la firma de Sony Music, disquera a la que se unió en febrero de 2022.