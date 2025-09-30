Christian Nodal de 26 años de edad, tiene un tiempo tomando terapia luego de que la ansiedad consciente llegó a su vida.

Asimismo, contó sobre las actividades que le han servido para relajarse cuando tiene momentos de estrés y de ansiedad, cosa que cree son “un privilegio”.

Christian Nodal tiene más de dos años en terapia por ansiedad

El cantante Christian Nodal estuvo en Colombia el 20 de septiembre y en su paso por el país dio una entrevista hablando de su vida personal como los temas de ansiedad con los que pelea todavía.

En La Red Caracol, Christian Nodal confesó por primera vez que tiene más de dos años tomando terapia luego de que empezó a tener problemas de ansiedad.

Contando un poco más sobre la terapia psicológica que lleva, explicó que el tipo es psicoanálisis y que esta le ha servido mucho para lidiar con la ansiedad que comenzó a percibir en su vida.

“Llevó más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón a canalizar y entender muchas cosas de la vida”. Christian Nodal, cantante.

Y es que a la perspectiva de Christian Nodal “la ansiedad es un privilegio”, aludiendo a que hay personas que viven con ella y no la perciben porque tienen otras preocupaciones en su vida.

Por otra parte, entre risas señaló que lo que le provoca ansiedad es “la vida” en sí, aunque ya encontró formas de relajarse cuando estos momento se la presentan.

Fue así que Christian Nodal compartió que nadar y pintar con las actividades que suele hacer para relajarse, aunque también le gusta “ver películas con mi esposa” así como “jugar con mis perros”.