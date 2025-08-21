Christian Nodal -de 26 años de edad- no es el hombre adinerado que muchas personas piensan, según un reconocido conductor.

De acuerdo con Raúl de Molina, Christian Nodal estaría haciendo un “esfuerzo extraordinario” para darle a Cazzu los 130 mil pesos mensuales de pensión.

Christian Nodal pagaría 130 mil pesos a Cazzu como pensión y aseguran que no le alcanza

Según lo dicho por Raúl de Molina, aunque Christian Nodal presume de ser uno de los mejores cantantes del regional mexicano, su realidad sería otra.

Se dice que el ex de Cazzu estaría atravesando por una crisis y cada vez le es más difícil cubrir la pensión alimenticia de su hija.

Christian Nodal, cantante. (@christiannodaloficialmx)

Debido al escándalo que desató su relación con Ángela Aguilar, de 21 años de edad, Christian Nodal ya no vendería tantas entradas para sus conciertos.

Por lo que sus ingresos habrían disminuido al punto de que le está costando mucho trabajado darle a Cazzu la pensión para su hija en común.

“No tiene tanto dinero como la gente piensa y no está haciendo tantos conciertos como la gente piensa.Esto es bastante complicado” Raúl de Molina

Raúl de Molina dice tener pruebas de la situación de Christian Nodal porque amigos cercanos se lo dijeron, pero sobre todo porque tiene pruebas.

Raúl de Molina pide a Christian Nodal no hacer presentaciones junto a la dinastía Aguilar

Raúl de Molina da por hecho que la carrera de Christian Nodal va en descenso.

Por lo que le aconseja no hacer presentaciones junto a la dinastía Aguilar, debido a que no lo necesita.

“Christian no necesita esto. Yo creo que Christian Nodal debe de tener su carrera separada de la familia Aguilar aunque estén casados…Lo digo porque lo quiero… Te quiero Christian. Eres de los mejores cantantes que hay, tú lo sabes, te he entrevistado muchas veces y creo que eres un ejemplo de la música de la gente joven.No quiero que tengas los problemas que estás teniendo ahora” Raúl de Molina

Cabe recordar que recientemente, Christian Nodal se reunió con su esposa y su suegro Pepe Aguilar en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California.

Las declaraciones llegan luego de que el intérprete de “Amé” en entrevista con Adela Micha revelara haberse casado por bienes separados.

Así como aclarara que disfruta estar al lado de su esposa, por lo que le pide acompañarlo a sus presentaciones cada vez que puede.