Que Cazzu le peleé la pensión alimenticia a Christian Nodal “en México”, le aconsejó Sherlyn a la rapera de 31 años.

Sus declaraciones se derivan de la confesión que hace unos días hizo Cazzu, al revelar que no le parece justo el acuerdo económico que tiene con Christian Nodal por la manutención de su hija Inti.

Ante ello, Sherlyn, de 39 años de edad, afirmó que en México las leyes le dan su respaldo total a las madres.

Cazzu / Christian Nodal (Agencia México)

Sherlyn recomienda a Cazzu demandar a Christian Nodal en México para obtener pensión justa

“No sé dónde tiene su juicio Cazzu, pero yo sí te puedo decir que las leyes en nuestro país nos respaldan a nosotras como mujeres, 100 por ciento”, destacó Sherlyn.

Con base en ello, la actriz le recomendó a Cazzu que lleve a cabo el procedimiento en México.

En entrevista para En Casa con Telemundo, Sherlyn también pidió madurez a los dos padres de Inti y que prioricen su bienestar.

“Ojalá que se portaran muy adultos ambos y dejaran a la niña muy tranquila y que todos vieran por el bien de la niña y no por el tema mediático, ¿no?”, comentó.

Sherlyn (Agencia México)

“Las responsabilidades son compartidas”: Sherlyn critica a quienes piensan que sólo por dar dinero son buenos padres

En su más reciente visita a México, Cazzu señaló que por fortuna ella tiene la capacidad de mantenerse a sí misma y a la pequeña Inti, de 2 años de edad.

Sherlyn no estuvo muy de acuerdo con estas declaraciones, destacando que es importante que si existe un papá, como en este caso lo es Christian Nodal, “debe aportar”, subrayó.

“O sea, las responsabilidades son compartidas y no me parece ni siquiera una opción. El papá tiene que estar responsabilizándose porque están muy bonitos para hacer los hijos, pero después no para atender las responsabilidades”, comentó.

Sherlyn reflexionó sobre lo que implica la paternidad, señalando: “Sí, creo que el ser papá o ser mamá no es un traje que se quita en la salida de la puerta y eso ojalá que lo entiendan todas las mujeres y los hombres, ¿no?”.

Rumores aseguran que Cazzu está esperando un segundo bebé de Christian Nodal (X/@ladeicaza)

Cazzu / Christian Nodal (Especial)

Cazzu no sólo se ha quejado del acuerdo económico que tiene con Christian Nodal.

Hace casi un año, cuando dio su versión de su ruptura con el esposo de Ángela Aguilar, expuso que el cantante apenas había visitado dos veces a su hija.

En su reciente entrevista con Adela Micha, Christian Nodal se justificó diciendo que Argentina, país donde vive Inti, está muy lejos; también a que argumentó que tiene una apretada agenda de trabajo.