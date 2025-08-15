Tras la polémica entrevista que Christian Nodal de 26 años de edad, dio con Adela Micha, Cazzu que poco comparte en redes sociales, lanzó un mensaje que pareciera indirecta.

La ‘Nena trampa’ Cazzu de 31 años de edad, se habría enterado de las declaraciones de Christian Nodal en su entrevista reciente y mandó un mensaje muy directo sobre las personas que no saben amar.

Cazzu lanzó un mensaje que sería indirecta para Christian Nodal tras su entrevista con Adela Micha

Usando historia de Instagram, Cazzu habría dejado un claro mensaje que está siendo visto como indirecta a Christian Nodal por las recientes declaraciones que dio.

Y es que la línea de tiempo que Christian Nodal narró con Adela Micha de 62 años de edad, para explicar su rompimiento con Cazzu e inicio con Ángela Aguilar, lo dejó aún más expuesto por haberse casado con la hija de Pepe Aguilar en menos de un mes que rompió su relación.

Christian Nodal invitó a Adela Micha a su boda, pero ya ni se siguen en Instagram. (Especial)

Ahora, en busca de querer aclarar todo, Christian Nodal y Ángela Aguilar están recibiendo más hate en redes sociales por lo que Cazzu ya se habría enterado.

A pesar de que la rapera de argentina no es muy apegada a redes sociales, parece que esta vez no se limitó a saber el chisme con Christian Nodal que nuevamente la envuelve.

Y es que ‘la jefa’ habría mandado una indirecta en redes sociales usando su canción “Engreído” de su álbum Latinaje en colaboración con ELENA ROSE.

Además, específicamente Cazzu dejó el verso que describiría a un hombre que no sabe amar.

“El amor y la calle se parecen Porque hay código en los dos Yo ya sé, no sabes nada de la calle Y mucho menos del amor”. Letra de la canción Engreído.

Cazzu lanza mensaje que sería indirecta para Christian Nodal. (@cazzu)

Cazzu toma fuerza en su hija con Christian Nodal “es una sonrisa constante”

Cazzu publicó su canción “Engreído” y se está tomando como una indirecta para Christian Nodal, aunque en los momentos más duros ha admitido que su fuerza es su hija Inti.

Inti, hija de Cazzu (Cortesía)

La rapera ha sido sincera sobre su uso de redes sociales, compartiendo que si entra es para ver mensajes y que casualmente ve cosas en el inicio de su Instagram.

Esto porque no desea crear en Inti la imagen de estar todo el tiempo con el teléfono en el mano, además de que solo necesita a su hija para reconfortarse.

En una plática que Cazzu tuvo en Luzu TV, compartió que obtiene fuerza de su hija porque al versa “es una risa constante, una ocurrencia”, por lo que el verla la saca del contexto en el que esté.

“Si estás llorando, si tuviste un mal día, ella [Inti] también te saca (...)”. Cazzu, cantante.

Asimismo, Cazzu ha compartido que si toma distancia de redes sociales es “para estar siempre en el mundo real”, además de que “no me es difícil” dejar los problemas fuera de su familia con Inti.