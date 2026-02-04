Channing Tatum tiene preocupado a sus seguidores debido a que publicó en su cuenta de Instagram, una fotografía de sí mismo hospitalizado.

“Solo otro día. Otro desafío. Esto va a ser difícil, pero bueno. Vamos a entrar”, citó. Channing Tatum

En la imagen en formato blanco y negro, Channing Tatum aparece recostado sobre una camilla. El actor, de 45 años de edad, trae una bata y tiene cubierta parte de la cabeza.

Channing Tatum (Channing Tatum / Instagram)

¿Qué le pasó a Channing Tatum?

Channing Tatum tomó la fotografía antes de someterse a una cirugía. El actor de Magic Mike se lesionó el hombro.

En sus historias de la red social, Channing Tatum publicó un par de radiografías, una de ellas muestra que el tornillo que le fue colocado en el pasado ya no se encuentra en su lugar.

Channing Tatum (Channing Tatum / Instagram)

Cabe mencionar que en septiembre de 2025, el actor reveló haberse lesionado el hombro durante el rodaje de la película Avengers: Doomsday, la cual llegará a cines en diciembre de este 2026.

No está claro si esa lesión tiene algo que ver con la cirugía de hombro a la que se está sometiendo.

De ser así, la intervención fue programada, lo que significa que no representa un gran riesgo.

Por su parte, fans le envían buenos deseos y esperan que se recupere lo antes posible:

“¡Lo lograste! Volverás en poco tiempo”, “Espero que estés bien. Te envío amor y vibras positivas”, “Orando por una recuperación saludable”,

“Tú puedes. Superar obstáculos es tu superpoder. Te mando mucho cariño y siempre pienso en ti. ¡Que te recuperes pronto!”, le expresan.

Channing Tatum está en Avengers: Doomsday

Channing Tatum volverá a meterse en la piel de Gambito en la película Avengers: Doomsday.

Seguidores de Marvel desean que Channing Tatum tenga una participación destacada. Incluso esperan con ansias la escena en la que se lastimó el hombro.

El accidente ocurrió cuando el actor grababa la escena de una brutal pelea contra el Doctor Doom, personaje que interpretará Robert Downey Jr., de 60 años de edad.