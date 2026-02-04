Fans de Channing Tatum están preocupados porque el actor se encuentra hospitalizado.

Propiamente, Channing Tatum informó sobre su situación mediante redes sociales, donde adelantó que sería intervenido por una lesión de hombro.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Channing Tatum?

Channing Tatum es un reconocido actor de cine. Ha trabajado como modelo y en el pasado como bailarín.

Sus verdaderos fans saben que tuvo una breve participación en el video musical de She Bangs, tema de Ricky Martin, de 54 años de edad.

Su habilidad en el baile ha salido a relucir en películas como:

Step Up

Step Up 2: The Streets

Magic Mike

Magic Mike XXL

Magic Mike’s Last Dance

Channing Tatum (Channing Tatum / Instagram)

¿Qué edad tiene Channing Tatum?

Channing Tatum nació en Cullman, Alabama, el 26 de abril de 1980, por lo que actualmente tiene 45 años de edad.

¿Quién es la esposa de Channing Tatum?

Channing Tatum estuvo casado con la actriz y bailarina Jenna Dewan, de 45 años de edad.

La expareja tuvo un matrimonio de casi 9 años, aunque este finalizó en noviembre de 2019, su disputa continuó por temas de dinero. Llegaron a un acuerdo en septiembre de 2024.

¿Qué signo zodiacal es Channing Tatum?

A Channing Tatum lo rige el signo zodiacal de tauro.

Channing Tatum (Channing Tatum / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Channing Tatum?

Channing Tatum y Jenna Dewan tienen una hija en común llamada Everly Elizabeth Maiselle Tatum, de 12 años de edad.

¿Qué estudió Channing Tatum?

Channing Tatum estudió en el instituto Glenville State College en Glenville, West Virginia; sin embargo, no concluyó sus estudios.

Channing Tatum (Channing Tatum / Instagram)

¿En qué ha trabajado Channing Tatum?

Antes de convertirse en actor, Channing Tatum tuvo diferentes trabajos. Fue stripper en un club nocturno, razón por la que filmó Magic Mike, ya que deseaba contar las experiencias de un bailarín.

Se inició como modelo, trabajó para importantes marcas como:

Armani

Abercrombie & Fitch

Nautica

Dolce & Gabbana

American Eagle Outfitters.

Su rostro llamó la atención de productores de televisión, quienes lo invitaron a trabajar en comerciales de Pepsi y Mountain Dew.

Incursionó en el mundo de la actuación en 2004, año en que participó en la serie televisiva CSI: Miami.

Realizó su primera película en 2005. Coach Carter fue el inicio de su largo camino por la meca del cine. Ha trabajado en grandes filmes como:

La guerra de los mundos.

She’s the Man.

Step UP.

A guide to recognizing your saints.

Battle in Seattle.

The trap.

Step Up 2: The Streets.

Fighting.

Pretty boy floyd.

G.I. Joe: The rise of Cobra.Dear John

21 Jump Street.

Magic Mike.

G.J. Joe: Retaliation.

Jupiter Ascending.

The Lego Batman Movie.

Magic Mike’s Last Dance.

Fly me to the moon

Deadpool & Wolverine.Blink Twice.

Roofman.

Channing Tatum (Channing Tatum / Instagram)

Channing Tatum se encuentra hospitalizado

Desde la camilla de un hospital, Channing Tatum publicó en su cuenta de Instagram, una fotografía de sí mismo.

Con bata y la cabeza casi cubierta, Channing Tatum informó estar hospitalizado en espera de una intervención quirúrgica a causa de un hombro lesionado.

Channing Tatum (Channing Tatum / Instagram)

El actor se lastimó el hombro cuando filmaba una escena de acción de la tan esperada película Avengers: Doomsday, que tendrá su estreno en diciembre de 2026.

El accidente ocurrió cuando simulaba pelear brutalmente con el Doctor Doom, personaje que interpretará Robert Downey Jr., de 60 años de edad.

No está claro si este accidente, ocurrido en septiembre de 2025, lo llevó nuevamente al hospital.