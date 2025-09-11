El actor Channing Tatum- de 45 años de edad-se arrepiente de haber rechazado una película de Guillermo del Toro.

Pese a que ha participado en varias cintas a lo largo de su carrera, Channing Tatum lamenta no haber colaborado con Guillermo del Toro en uno de sus proyectos.

Esta es la película de Guillermo del Toro que Channing Tatum se arrepiente de haber rechazado

En un reciente entrevista con Vanity Fair, Channing Tatum habló de los que él considera “uno de los mayores errores" de su carrera.

El actor de Magic Mike confesó que rechazó ser parte de la película “La Bella y la Bestia” que pensaba dirigir Guillermo del Toro.

Guillermo del Toro quería hacer La Bella y la Bestia, su versión de la Bestia. Y yo acababa de tener un bebé, estaba en una película que me estaba matando, y el guion aún no estaba del todo claro. Pensaba: “No creo que pueda hacer esto ahora mismo”. Channing Tatum

Para fortuna de Channing Tatum la “La Bella y la Bestia” de Guillermo del Toro no se llevó a cabo.

Channing Tatum (Especial)

De cualquier manera para Channing Tatum, lamentó no haber aceptado el proyecto, ya que reveló que es “el mayor fan” del director de Pinocchio.

Incluso aseguró que la versión de Guillermo del Toro “habría sido la película más de la increíble de la historia”.

También, Channing Tatum expresó que el cineasta mexicano era “todo un creador” y que quizá nunca le perdone haber dicho que no a su película.

Sin embargo, Channing Tatum mencionó que espera trabajar con Guillermo del Toro algún día.

Guillermo del Toro, cineasta. (ALLISON DINNER / EFE)

Channing Tatum estrena su nueva película, Roofman

En el Festival Internacional de Cine de Toronto, Channing Tatum estrenó Roofman, película que protagoniza con Kirsten Dunst, de 43 años de edad.

Roofman es un drama del director Derek Cianfrance, de 51 años de edad, quien todos recuerda por la película Blue Valentine de 2010.

Su trama se centra en la historia rial de Jeffrey Manchester, el “Ladrón de tejados” y sus intentos por evitar ser capturado.

Durante su escape, Jeffrey se enamora de Leigh, empleada de una tienda, con quien forja una conexión especial aunque ella no conoce el pasado criminal de él.

Para el papel de Jeffrey Manchester, Channing Tatum compartió en redes cómo fue el proceso de pérdida de peso.

El actor llegó a los 78 kilos para interpretar al personaje de su nueva película, un ladrón y padre de familia devoto.