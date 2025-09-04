Cazzu -de 31 años de edad- reveló el único deseo para su hija Inti en medio del pleito con Christian Nodal.

El próximo 14 de septiembre será el cumpleaños número dos de Inti, quien se encuentra en medio de la pelea mediática entre Cazzu y Christian Nodal, de 26 años de edad.

Cazzu deja de lado a Christian Nodal y solo tiene un único deseo para Inti

El escándalo persigue a Christian Nodal, mientras Cazzu se ha enfocado completamente a Inti, a quien ha criado en un ambiente de amor y comprensión.

Cazzu reveló en el podcast “Se regalan dudas” el único deseo que tiene para Inti: “Aceptación”.

La cantante desea que Inti crezca aceptando su realidad, su entorno y la vida que tendrá .

“Yo creo que lo que más le deseo a mi hija es aceptación, que acepte su realidad, que acepte lo que nos tocó, nuestra historia que vea que entre todo eso mamá trata de hacer que el amor sobresalga”. Cazzu

Cazzu espera que su hija sepa que su madre hará lo posible porque esté rodeada de amor y que ni las peores situaciones lo cambiarán.

“La puedo acompañar a aceptar su realidad y que ella me regale sus dudas, para que tuyo le regale las mías y para que a veces lleguemos a una conclusión y a veces no”. Cazzu

La cantante busca que Inti crezca cuestionando su entorno y que ella también le pueda externar sus dudas, para que juntas lleguen a una respuesta.

Y si sus dudas no tienen respuesta, Cazzu espera que Inti pueda entender que así es la vida.

Cazzu, cantante. (Agencia México)

Inti cumple 2 años a lado de Cazzu y muy lejos de Christian Nodal

Cazzu reveló que Christian Nodal no permite que viaje con Inti y, por si fuera poco, sus abogados han tratado de amedrentarla.

Esta situación desató una serie de críticas a Christian Nodal, a quien tachan de mal padre y de estar ausente en la vida de Inti.

Christian Nodal empeoró la situación con Cazzu, tras declarar que ella estaba enterada de su nueva relación y que le “había dado permiso para ser infiel”.

La hija de Cazzu y Christian Nodal está a una semana de cumplir dos años, y todo indica que el cantante no estará presente en el segundo festejo de vida de su hija.