Carolina Miranda habla de su pelea con Yeri Mua durante el concierto de Bad Bunny y le pide disculpas.

El pasado 16 de diciembre, Yeri Mua y Carolina Miranda fueron invitadas a La Casita de Bad Bunny en el Estadio GNP y todo terminó en pelea por el espacio.

Carolina Miranda se disculpa con Yeri Mua por el altercado en concierto de Bad Bunny

Yeri Mua compartió un video donde se quejaba de que Carolina Miranda la esa¿taba empujando en el concierto de Bad Bunny, pues le había quitado su lugar.

A casi tres meses de la pelea y hasta una supuesta brujería de Yeri Mua, Carolina Miranda se disculpa y menciona que no le tomó importancia a la pelea.

“Me lo tomé con el mejor sentido del mundo y con ganas de perrear intensamente” Carolina Miranda

Carolina Miranda DISPUESTA a disculparse con Yeri Mua tras 'empujarla' en concierto de Bad Bunny

Carolina Miranda menciona que no se percató de que estaba empujando a Yeri Mua y lo siente.

“Algún día no la toparemos y le diré discúlpame si te sentiste agredida”, dijo Carolina Miranda.

La actriz es consciente de que en algún momento se encostara a Yeri Mua y está dispuesta a disculparse para dejar las rencillas a un lado.

¿Carolina Miranda despreció a Yeri Mua? Este comentario lo indicaría

Carolina Miranda halagó el trabajo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y lanzó un comentario que algunos creen que fue una indirecta para Yeri Mua.

“Es la casita de Bad Bunny y todo mundo se está aventando. Vi la del Super Bowl y dije, me hubieran invitado a esa y ahí sí empujaba a Karol G y Pedro Pascal” Carolina Miranda

La actriz dijo que si la hubiera invitado a la casita de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, ahí sí hubiera empujado a estrellas como Pedro Pascal y Karol G.

“Ahí sí empujaba a Karol G y Pedro Pascal”, dijo Carolina Miranda, dando a entender que en la otras casita de Bad Bunny sí “valía la pena empujar” a los famosos.

No como en la casita del concierto del Estadio GNP Seguros, donde se originó la pelea con Yeri Mua y que terminó con amenazas de brujería.