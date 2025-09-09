Carmen Campuzano hace de menos el nombramiento de Peso Pluma- de 26 años de edad- como embajador de la moda.

En entrevista de Youtube, Carmen Campuzano dio sus impresiones al saber que el cantante será el primer mexicano embajador en la Fashion Week de Nueva York.

Carmen Campuzano pelusea a Peso Pluma como embajador de la moda

Carmen Campuzano tomó por sorpresa el nombramiento de Peso Pluma como primer embajador mexicano en la Fashion Week de Nueva York.

“No puedo creer que lo nombren embajador de moda allá en Nueva York a Peso Pluma, porque no creo que sea un icono en la moda” Carmen Campuzano

En una entrevista de YouTube, Carmen Campuzano se mostró incrédula ante que Peso Pluma sea un embajador de la moda, un tema que no tenía en su “radar”.

Carmen Campuzano preguntó a los reporteros si le estaban haciendo una broma, lo que sugiere que la noticia le resultó inesperada.

Recordemos que la modelo tiene una larga trayectoria en el mundo del modelaje.

La también actriz fue contundente al asegurar que para ella no cree que Peso Pluma sea un icono en la moda y mucho menos refleje un legado.

La exmodelo menosprecio la trayectoria musical de Peso Pluma, pues piensa que no debió ser nombrado embajador de la moda.

“Pero como para ser embajador de la moda en Nueva York ahí hay una equivocación” expresó Carmen Campuzano.

Peso Pluma es el primer embajador mexicano en la Fashion Week de Nueva York

Peso Pluma se convierte en el primer mexicano en ser embajador en la Fashion Week de Nueva York, uno de los eventos más prestigiosos en la industria de la moda.

Peso Pluma fue nombrado por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) como un artista influyente en la música y moda mundial.

“Peso Pluma es un símbolo de la creciente influencia de la música y la cultura latinas en el panorama mundial de la moda” destaca el comunicado oficial del CFDA.

Peso Pluma participará en la ceremonia inaugural de la temporada de Primavera/Verano 2025, acompañado del presidente del CFDA, Thom Browne.

En el evento compartirá escenario con grandes diseñadores de la moda como Michael Kors y Anna Sui.

Peso Pluma también formará parte del NYFW Live desde el Rockefeller Center que transmitirá las colecciones de los diseñadores en tiempo real.