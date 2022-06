Carlos Feria está en el ojo del huracán, luego de que se filtrara un video donde se le ve agrediendo a su esposa frente a su hija.

Aunque el youtuber -de 25 años de edad- se disculpó con sus seguidores y esposa por la conducta violenta, la situación no ha dejado de empeorar para él.

Tras el reciente estreno de su canción ‘No te creo’, la fama de Carlos Feria no ha hecho más que hundirse.

Pero, ¿quién es Carlos Feria? A continuación, te contamos más detalles sobre la vida del youtuber e influencer.

Carlos Alberto Feria Guzmán, mejor conocido en redes como Carlos Feria, es un youtuber colombiano de 25 años de edad.

En un inicio, el sueño de Carlos Feria era convertirse en actor , aunque su gran pasión siempre ha sido el futbol.

En 2015, Carlos Feria inició como creador de contenido en YouTube “por diversión”.

Luego de darse cuenta de su potencial, se convenció de volverse influencer en otras redes sociales.

Desde entonces, la fama de Carlos Feria no dejó de escalar hasta convertirlo en un ícono de internet .

En la actualidad, Carlos Feria centra su contenido en videos de bailes y bromas en TikTok, donde cuenta con más de 34 millones de seguidores .

Esto, acompañado de su esposa Adriana Valcárcel, y su hija Salomé.

Fue en 2015 cuando comenzó la carrera de Carlos Feria como youtuber e influencer, gracias al video ‘Cosas que odiamos de la vida’.

Este contenido fue solo el inicio de una exitosa trayectoria en YouTube, misma que le permitió abrirse paso como cantante.

Carlos Feria no es solo uno de los youtubers más conocidos de Colombia y América Latina.

Además, se estrenó como cantante en 2021 con la canción Pa’mi. Esta es su lista de éxitos:

A comienzos de 2018, Carlos Feria inició una relación con la tiktoker y youtuber Adriana Valcárcel.

Más tarde, ese mismo año, nació su primera hija Salomé.

En diciembre de 2021, Carlos Feria y Adriana Valcárcel se casaron y presumieron ser “la pareja del momento”.

Un video donde se ve a Carlos Feria empujando a su esposa al suelo, puso en duda lo que la pareja aparentaba en redes sociales.

En un video de 15 minutos, Carlos Feria reveló que toda la violencia doméstica ejercida contra su esposa en el video, es real.

“Nunca pensé que un error tan grande como fue ese día se hiciera público”, lamentó.

Por su parte, Adriana Valcárcel asegura que perdonó a su esposo porque “no es un hombre violento”.

“Todos cometemos errores”, explicó.

“Yo decía ‘el día que un hombre me toque me pierde para siempre’. Y fue lo que pensé en ese momento y es lo que iba a hacer pero Carlos me pidió perdón y me lo pidió de corazón.”

Adriana Valcárcel