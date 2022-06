Un video del youtuber Carlos Feria empujando a su esposa Adriana Valcárcel frente a su hija en la sala de su casa comenzó a hacerse viral antes del lanzamiento de su canción “No te creo”.

Algunos de los seguidores de Carlos Feria, de 26 años de edad, querían creer que el video viral violento era marketing, pero el creador de contenido en TikTok e Instagram reveló que todo lo que ocurre en él es real, sí pasó y lamentó que se hiciera viral.

El video en el que Carlos Feria empuja a Adriana Valcárcel, mejor conocida como la youtuber y tiktoker AdriLatina TV de 37 años de edad, frente a su hija fue registrado en la sala de su casa a mediados de 2021 y antes de que se casaran.

Carlos Feria y Adriana Valcárcel se casaron el 1 de diciembre de 2021. Desde entonces se han presumido como “la pareja del momento”.

View this post on Instagram

Las redes sociales de Carlos Feria, youtuber nacido en Colombia, se han llenado de comentarios negativos a pesar de que el tiktoker ofreció una explicación de su actitud violenta contra su esposa, con quien tiene 5 años de relación.

A Carlos Feria le han llamado maltratador, violento y mal padre.

La publicación de “No te creo”, la canción que Carlos Feria lanzó el 10 de junio, no ha sido bien recibida ante la filtración del video que expone una situación de violencia doméstica.

Carlos Feria cuenta con en Instagram con 7.1 millones de seguidores, de los cuales algunos son de México pues el creador de contenido y su esposa han estado en la CDMX.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

En el video en el que Carlos Feria ofrece una explicación aparece su esposa Adriana Valcárcel, mejor conocida como la youtuber y tiktoker AdriLatina TV.

El youtuber Carlos Feria explica en un video de 15 minutos publicado en Instagram que toda la violencia doméstica ejercida contra su esposa en el video que se filtró es real.

De principio a fin, Carlos Feria y Adriana Valcárcel aparecen juntos en el video y la youtuber sólo aparece en él para decir que ya lo perdonó y cómo es que el video de violencia doméstica se hizo viral.

En su explicación y disculpa a sus seguidores, Carlos Feria hace alusiones a la “imperfección humana”, “el control de emociones” y “dios” para justificar el haber sido violento contra Adriana Valcárcel.

Incluso señala que la violencia doméstica y la filtración del video en el que empuja a su esposa “pasó por algo bueno”.

View this post on Instagram

Adriana Valcárcel, mejor conocida como la youtuber y tiktoker AdriLatina TV, justifica que Carlos Feria no supo controlar sus emociones y que por ello la empujó frente a su hija en la sala de su casa.

Además, revela de dónde salió el video que registró la violencia doméstica de Carlos Feria contra ella.

A decir de Adriana Valcárcel, el video viral violento lo tenía en su celular y este se extravió.

El video formaba parte de los archivos de las cámaras de seguridad que los youtubers tienen en su casa, a decir de Carlos Feria que interrumpe a Adriana Valcárcel.

En los escasos minutos que Adriana Valcárcel tiene en el video de disculpa de Carlos Feria a sus seguidores, ella dice que ya lo perdonó y que el video de violencia doméstica es real.

“Él sabe que fue un error. Yo decía ‘el día que un hombre me toque me pierde para siempre’. Y fue lo que pensé en ese momento y es lo que iba a hacer pero Carlos me pidió perdón y me lo pidió de corazón. Todos cometemos errores”

Adriana Valcárcel, youtuber y tiktoker conocida como AdriLatina TV