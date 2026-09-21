Fans de Carin León lo van a demandar tras cancelar su concierto en Sphere de Las Vegas el pasado 10 de septiembre; exigen el reembolso del boleto y un compensación por gasto de traslado y hospedaje.

Mariela es vocera de los fans que se organizaron para demandar a Carin León y entrevista con Luis Alberto Medina, reveló que la mayoría de afectados por la cancelación del concierto gastó más de 60 mil pesos.

Carin León enfrenta demanda de fans tras concierto cancelado en Las Vegas

Mariela narra que la iniciativa para demandar a Carin León inició tras compartir un video donde se quejó de la cancelación del concierto y los costos que tuvo que pagar.

“Nosotros buscamos que reembolsen el dinero a todas las personas y que nos den una compensación por todos los gatos que realizamos para vuelos, hoteles, transporte, la merch” Mariela, fan de Carin León

La fan de Carin León narra que ella pagó alrededor de 60 mil pesos entre transporte, hospedaje y la entrada del concierto.

Carin León, cantante. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Son alrededor de 1025 personas las que demandarán a Carin León yprovienen de México y otras partes de Latinoamérica; actualmente ya fueron asesoradas por un abogado.

Mariela narra que el concierto de Carin León fue una decepción y que el cantante no tomó en cuenta el esfuerzo que muchos de sus fans hicieron para poder asistir a su concierto.

Fans de Carin León piden una reparación de daños tras cancelar su concierto

Los fans de Carin León tienen un petición concreta y quieren que el cantante pague una compensación económica por cancelar su concierto en Las Vegas.

La demanda sería directamente contra el cantante, ya que la boletera y Sphere tiene cláusulas claras sobre que no son responsables en caso de que se cancele un concierto.

El usuarios acepta dicha política al comprar los boletos, por lo que ellos solo serían responsables del reembolso de la entrada, no de la compensación que solicitan los fans del cantante.

Los fans de Carin León expresaron que su molestia radica en que los organizadores sabían que el cantante no se iba a presentar y aún así los hicieron esperar.

Mientras tanto, los afectados ya tienen un grupo de WhatsApp y una página para que más fans se registren para hacer una demanda colectiva contra Carin León.