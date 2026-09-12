Carin León reaparece tras la polémica por cancelar su concierto y asegura estar listo para su show de esta noche.

Luego del revuelo que causó la cancelación del concierto de Carin León el pasado 10 de septiembre en Las Vegas, el cantante compartió un video ensayando desde el Sphere.

Carin León asegura estar listo para su segundo concierto en Las Vegas

El viernes 11 de septiembre será el cuarto concierto que ofrecerá Carin León en Sphere de Las Vegas y el cantante de 37 años de edad compartió que ya estaba listo para su presentación.

“Gente bonita de Las Vegas, ya estoy por acá después de lo que sucedió ayer lamentablemente. Ya estamos por acá bien listos, los esperamos esta noche para dar el show” Carín León

Carín León confirma que ya está en Las Vegas para su concierto del 11 de septiembre (Instagram/@carinleonoficial)

Carin León dijoque tras el percance de ayer, ya estaba listo para presentarse y esperaba al público para su show.

Posteriormente, el cantante sonorense compartió un video donde se le ve arriba del escenario del Sphere ensayando y afinando los últimos detalles del concierto.

Carin León tiene previsto dar 10 conciertos en Sphere de Las Vegas en 2026 y 2027, pero tras la cancelación del 10 de septiembre, uno de los conciertos se pospuso para el próximo año.

Carin León muestra sus ensayos previo a su concierto del 11 de septiembre en Shpere de Las Vegas (Instagram/@carinleonoficial)

Estos son los siguientes conciertos de Carin León en México

A partir de octubre, Carin León regresa a México para dar una serie de conciertos en diversas entidades.

Estos son los conciertos de Carin León en México: