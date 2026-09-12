Fans de Carin León no podrán reclamar el reembolso de sus gastos de hospedaje y vuelo tras la cancelación del concierto del 10 de septiembre en Sphere en Las Vegas.

Sphere y Ticketmaster se blindaron a través de sus términos y condiciones para no hacerse cargo de viaje o gastos derivados de la cancelación de un evento.

Fans de Carin León no van a recuperar gastos de hospedaje y vuelos

Carin León compartió que el concierto cancelado sería pospuesto para el 15 de septiembre de 2027 y también existía la opción de reembolso.

Sin embargo, cientos de fans viajaron de diversas partes del mundo para ver al cantante y sus gastos de vuelo, hospedaje, entre otros, no serán reembolsados.

La abogada Marcela Torres explicó en un video, que las leyes de Nevada sí consideran el pago de “daños consecuenciales” derivados del incumplimiento de un algún evento.

Carin León, cantante. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Sin embargo, Sphere y Ticketmaster tienen cláusulas específicas que los deslindan de pagar este tipo de gastos y que el consumidor acepta tras comprar el boleto.

En dicha cláusula se menciona que dichas empresas no se harán responsable de gastos de traslado u hospedaje, además de que el afectado renuncia a participar en demandas colectivas.

Por lo tanto, Ticketmaster sí devolverá el costo del boleto del concierto cancelado de Carin León, los cuales tiene un costos de entre 9,808 pesos a 20 mil 194 pesos.

¿Cuánto costaría ver a Carin León en Las Vegas desde la CDMX?

Un vuelo de la CDMX a Las Vegas ronda entre 6 mil y 23 mil pesos, dependiendo de la aerolínea.

Sphere ofrece paquetes VIP que brinda hospedaje y souvenirs con un costo entre 18,650 pesos a los 28,713 pesos.

Además, algunos fans reportaron que una cerveza en Spehera cuesta alrededor de 407 pesos y un vaso conmemorativo del conciertos excede los 500 pesos.

Tan solo de vuelos de la CDMX, boleto y hospedaje en Las Vegas, con un paquete que incluye el boleto para ver a Carin León, el costo más bajo sería de 30, 650 pesos y el más caro rebasaría los 50 mil pesos.

Sin tomar en cuenta cargos extras de boleteras y consumo alimenticio.