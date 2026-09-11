Tras la cancelación del concierto de Carin León en Sphere de Las Vegas en Estados Unidos, el cantante salió apenado y “con cara de vergüenza” a compartir qué fue lo que le imposibilitó llegar al recinto.

Carin León admitió que no devolvería el tiempo perdido a sus fans, ni el dinero invertido para viajar a Sphere, pero aseguró no fue “falta de compromiso” lo que hizo que no llegara.

Carin León se disculpa por no llegar a su concierto en Sphere de Las Vegas

El 10 de septiembre de 2026, Carin León tenía el cuarto de siete conciertos para Sphere en Las Vegas. Sin embargo, cuando sus fans ya estaban en el recinto esperando que empezara el show, se informó que estaba cancelado.

Ante ello, Carin León reapareció primero con un texto en sus redes sociales, en donde aseguró que fue por “un contratiempo inesperado” en su traslado que no logró llegar a Sphere.

Asimismo, reconoció “el esfuerzo, la ilusión y las ganas” que sus fans tenían de ese show, así que ofreció una disculpa “de corazón”.

Carin León habla sobre su concierto cancelado en Sphere de Las Vegas. (@carinleonoficial)

Sin embargo, más tarde el cantante también decidió salir a explicar qué pasó, en donde reconoció que la cancelación de su show los perjudica totalmente por el tiempo, esfuerzo y dinero para ir a verlo.

Carin León se disculpa por cancelar su concierto en Sphere de Las Vegas. (Tomada de video/@carinleonoficial)

Pese a la disculpa, Carin León sí quiso dejar claro que no fue “falta de compromiso” sino que priorizó la seguridad de él y su equipo de trabajo, luego de que dos de sus aviones privados presentaron fallas mecánicas.