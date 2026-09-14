En medio de la polémica por el concierto cancelado de Carin León, Marco Antonio Solís decidió mandar un mensaje a sus fans, externando que valora el “gasto que implica” el ir a show suyo en ‘la gran ciudad’.

Los comentarios de Marco Antonio Solís de 66 años de edad, se dan en un contexto en el que su homólogo Carin León, no llegó a un concierto en Sphere en Las Vegas por viajar desde Hermosillo el mismo día que sabía iba a tener show.

Ante la situación, los fans de Marco Antonio Solís leyeron el mensaje de su artista favorito como una “pedrada” directa o una “cachetada con guante blanco” a Carin León.

Marco Antonio Solís reconoce el esfuerzo que sus fans hacen para ir a verlo a Las Vegas

El 11 y 12 de septiembre, Marco Antonio Solís “El Buki”, se presentó en el Dolby Live en Las Vegas, lo que lo llevó a agradecer a sus fans por hacer el esfuerzo por verlo en estos conciertos previo al Día de la Independencia de México.

Con un video en donde el cantante se muestra descansando en la alberca del hotel en donde se hospeda, dijo que no tenía más que agradecer a sus fans por asistir a sus conciertos.

“El Buki” dijo reconocer el esfuerzo que hacen al viajar a Las Vegas no solo por “el gasto que implica”, sino también por los permisos, la contratación de niñeras y la compra de boletos de avión solo por ver su concierto.

Además, Marco Antonio Solís aplaudió a sus fans porque además del gasto, eligen verlo a él entre “tantas opciones” de show en Las Vegas.

“Yo sé del esfuerzo que hacen para llegar acá, vuelos, dejar muchas cosas, permisos, niñeras y bueno, lo que implica, el gasto que implica venir a esta ciudad, pero bien vale la pena. Muchas gracias por su cariño, por su preferencia ante tantas opciones que hay en Las Vegas, mi gratitud eterna”. Marco Antonio Solís, cantante.

Las palabras del cantante están siendo tomadas por sus fans como una “cachetada con guante blanco” y el que decidiera “dar cátedra” a los nuevos artistas como Carin León, quien canceló un concierto en Sphere de Las Vegas porque sus aviones privados le fallaron.

Fans de Marco Antonio Solís interpretaron su mensaje como "pedrada" a Carin León. (Especial)

Y es que el mensaje de Marco Antonio Solís fue publicado de forma casual tras la polémica generada contra Carin León, pues los fans reclamaban los sacrificios que tuvieron que hacer para ver su show en Las Vegas.

Pese a que Carin León ofreció disculpas y explicó qué sucedió con sus aviones, sus fans lo tacharon de poco profesional porque además canceló 30 minutos antes de la hora programada.