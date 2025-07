Natalia Alcocer -de 36 años de edad- destapó en una entrevista en YouTube la violenta relación que tuvo con Juan José Chimal.

El 5 de julio se emitió la entrevista que Natalia Alcocer dio para El Minuto que Cambió mi Destino, donde habló de su vida y las agresiones que recibió de su ex marido.

La relación de Natalia Alcocer y Juan José Chimal inició con un terrible engaño

Natalia Alcocer y Juan José Chimal iniciaron una relación sentimental en 2015, cuando él seguía casado con Verónica Peña Nieto.

La actriz narró a Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- que Juan José Chimal le aseguró que su esposa estaba enterado de su nueva relación.

“Empezó todo mal porque es un mentiroso nato. A mí me dice que no estaba casado, que él tenía un acuerdo con su esposa, que vivían en diferentes casas, que no podían decir nada porque su cuñado era Enrique Peña Nieto” Natalia Alcocer

Natalia Alcocer narra que ella convivía con los amigos de Juan José Chimal y nunca le mencionaron que su matrimonio continuaba.

“Yo paseaba en Polanco con él de la mano y me decía: ‘Ve como todo mundo nos ve y si fuera así, yo te escondería’ Me presentaba con sus amigos y sus socios” Natalia Alcocer

La actriz creyó en las palabras de Juan José Chimal, hasta que un día la guardia presidencial llevó las cosas de su ex esposo y le mencionaron que seguía casado.

Natalia Alcocer tenía 25 años cuando inició su relación con Juan José Chimal, quien le llevaba 20 años de diferencia.

Natalia Alcocer (Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Natalia Alcocer no sabía que era la “amante” de Juan José Chimal

La relación de Natalia Alcocer llevaba 2 años, cuando se enteró que no estaba separado de su esposa como presumía.

“Yo me siento muy apenada porque a mí me dijo otra cosa (…) yo cuando decido dejar a Juan no solo por las agresiones y la violencia, era infidelidad tras infidelidad” Natalia Alcocer

Natalia Alcocer menciona que cuando se casó con Juan José Chimal, le fue infiel en diversas ocasiones.

Incluso, le hablaban las “amantes” de su esposo o las scorts que contrataba.

Juan José Chimal ejerció violencia física, psicológica y económica sobre Natalia Alcocer, quien padecía depresión.

Natalia Alcocer y Juan José Chimal Velasco. (@nataliaalcoceroficial)

Las agresiones de Juan José Chimal llevaron a Natalia Alcocer a un psiquiátrico

La constante violencia que vivió Natalia Alcocer por parte de su ex pareja, la llevaron a terminar en un psiquiátrico.

“Yo despierto en el psiquiátrico es cuando digo, la próxima vez me va a matar. Él me daba rivotril (Clonazapena), porque lo caché con su amante de toda la vida” Natalia Alcocer

Natalia Alcocer menciona que Juan José Chimal le daba de beber alcohol en exceso, para seguirla violentando.

“Yo me tomaba una botella de Don Julio con él (su ex) y en un año nuevo mi papá se volteó y le dijo: ‘¿Por qué le das de tomar? ¿Por qué te gusta verla así?’ Y Juan José se volteó y le dijo: ‘Porque así le hago lo que yo quiero’” Natalia Alcocer









Natalia Alcocer y su esposo. (@nataliaalcoceroficial)

Juan José Chimal fue detenido tras años de violencia contra Natalia Alcocer

Natalia Alcocer se separó de Juan José Chimal en 2020 y en 2021 lo denunció por violencia.

En respuesta a esta demanda, Juan José Chimal inició un proceso para ver a sus hijas y establecer la pensión alimenticia, con la que nunca cumplió.

“Yo no lo demandé por dinero, el que me demandó fue él y fue en venganza porque cuando regreso de Survivor me trata de besar, le digo: ‘No qué estas haciendo’” Natalia Alcocer

Tras varios años buscando justicia, Juan José Chimal fue detenido en mayo de 2025.

“Me amenazó y después de muchos años de difamación, de amenazas (…) esta juez le haya dado la prisión preventiva le da esperanza muchas mujeres” Natalia Alcocer

Las agresiones de Juan José Chimal fueron tan graves, que la pateó cuando estaba embarazada.

“Me pateó en la panza, en su agresión, en su violencia, me llegaron unos videos de él con unas prostitutas (…) lo llegué, lo confronté estando embarazada” Natalia Alcocer