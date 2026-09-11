Marco Antonio Solís mostró parte de la preparación que realiza antes de subir al escenario y generó conversación entre sus seguidores en medio de la polémica por la cancelación del concierto de Carin León en Las Vegas.

“Se ensayó. Se calentó garganta y se supervisó detalles. Nos vemos esta noche hermanitos” Marco Antonio Solís

A través de un video compartido en redes sociales, el cantante de 66 años de edad exhibió los ensayos, pruebas de voz y la supervisión de los detalles finales de su espectáculo en el Dolby Live.

Las imágenes fueron interpretadas por muchos fans como una muestra de profesionalismo y compromiso previo a una de sus presentaciones más esperadas.

Marco Antonio Solís muestra cómo es un artista profesional en medio de la polémica de Carin León

Horas antes de los conciertos del 11 y 12 de septiembre en el Dolby Live de Las Vegas, Marco Antonio Solís compartió la rutina que realiza antes de sus presentaciones.

En el video se ve a Marco Antonio Solís de espaldas, con un micrófono en la mano y apreciando el ensayo de sus músicos, así como de sus bailarines.

Marco Antonio Solís compartió que ya había ensayado, vocalizado y supervisado los últimos detalles para su concierto, por lo que estaba todo listo para su primera presentación en Las Vegas.

El profesionalismo de Marco Antonio Solís fue halagado por sus fans y no tardaron las comparaciones con Carin León, quien canceló un concierto en Sphere en Las Vegas el 10 de septiembre.

Los fans mencionaron que a diferencia de Carin León, Marco Antonio Solís se tomó el tiempo para ensayar y preparar su voz.

Mientras que Carin León decidió viajar el mismo día de su concierto desde Sonora a Las Vegas, provocando que no llegara a tiempo a su presentación.

Marco Antonio Solís y Carin León se presentan la misma noche en Las Vegas

Tras cancelar su concierto, Carín León compartió en sus historias de Instagram que ya estaba en Las Vegas.

“Mi gente bonita de Las Vegas ya estamos por acá después de lo que sucedió ayer lamentablemente, estamos listos” Carín León

A diferencia de Marco Antonio Solís, Carin León no mostró que estuviera ensayando y solo invitó al público a que acudiría a su concierto de este 11 de septiembre.

Marco Antonio Solís también tiene un concierto esta noche, pero en el Dolby Live, donde se ha presentado 17 veces.