Contra todo pronóstico, Hechizo de Amor 2 logró acabar con el reinado de Spider-Man: Un Nuevo Día, colocándose como la película número 1 en taquilla este fin de semana.

Por su parte, Peter Parker cayó al segundo lugar por primera vez desde su estreno a finales de julio, mientras que la película que se despide sin gloria es El Final de la Calle Oak.

Hechizo de Amor 2 logra un gran primer lugar en la taquilla

Con 46 mdd (780 mdp) en todo el mundo, Hechizo de Amor 2 se colocó en primer lugar de la taquilla en este fin de semana de mitad de septiembre, siendo números decentes para la película.

Es poco probable que se convierta en un gran éxito, pues el presupuesto fue de 75 mdd (1.2 mil mdp) y necesita alrededor de 230 mdd (3.9 mil mdp) para entregar ganancias.

Hechizo de Amor 2 (Warner Bros. Pictures )

Sin embargo, analistas consideran que por lo menos llegará a un punto de equilibrio donde no perderá ni ganará dinero para Warner Bros., que es quien trae la película.

Sobre todo porque no tiene mucha competencia en su género, pues los siguientes estrenos fuertes son Resident Evil y La Isla Olvidada, que van por el público de terror e infantil.

Spider-Man: Un Nuevo Día cae ante Hechizo de Amor 2 en taquilla

La sorpresa fue que Hechizo de Amor 2 fue la película que logró destronar a Spider-Man: Un Nuevo Día en taquilla, aunque Peter Parker ya no tiene nada que probar con sus 2.4 mil mdd (40 mil mdp).

Siendo, de momento, la película más taquillera de este 2026, en espera de lo que hagan Avengers: Doomsday y Dune Part 3, las últimas películas fuertes del año.

Aunque Spidey seguirá en cartelera por lo menos hasta fin de mes, poco a poco irá saliendo de cartelera para dar paso a los estrenos de fin de año.

Es posible que pierda muchas pantallas la próxima semana con la llegada de Resident Evil y La Isla Olvidada.

Spider-Man: Brand New Day (Marvel / Sony Pictures)

Hechizo de Amor 2 le dio el adiós a El Final de la Calle Oak

La que se va con más pena que gloria con el estreno de Hechizo de Amor 2 es El Final de la Calle Oak, también de Warner Bros., con 117 mdp (1.9 mil mdp) en la taquilla mundial.

Con un presupuesto de 80 mdd (1.3 mil mdp), se trata un fracaso más para el estudio en lo que va de 2026, donde no ha podido levantar con prácticamente ninguna de sus producciones.

De hecho, la gran película salvadora de Warner Bros. en este 2026 será Dune Part 3, pues ya no le quedan estrenos pesados para lo que queda del año.

Si bien tiene Clayface para octubre, la promoción ha sido muy pobre y no está generando nada entre el público, aunque su presupuesto de 40 mdd (678 mdp) podría salvar a esta obra.