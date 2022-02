Carlos Trejo no estaba enterado de que ya hay fecha para pelearse con Alfredo Adame. A través de su cuenta de Instagram el cazafantasmas aseguró que no se habían puesto en contacto con él.

Tras pelearse en la calle con una pareja, Alfredo Adame aceptó nuevamente llegar a los golpes con Carlos Trejo y de esta manera terminar con 17 años de diferencias.

Pese a que en el programa ‘SNSerio’ se reveló que en este mes de febrero se realizaría la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en el Estadio de béisbol de los Sultanes, en Monterrey, Nuevo León, el cazafantasmas señaló que no se habían contactado con él.

Alfredo Adame y Carlos Trejo se encuentra en medio de la controversia luego de que nuevamente se volvieron a retarse para enfrentarse arriba de un ring.

Durante el programa ‘SNSerio’ Alberto del Río reveló que se había contactado con Carlos Trejo y que ya lo tenía apalabrado para que su pelea con Alfredo Adame se llevará a cabo en Monterrey.

Tras la controversia generada por la fecha de la pelea, Carlos Trejo compartió un video en donde negó que se hayan puesto en contacto con él.

Carlos Trejo aseguró que nadie se ha comunicado con él, por lo que no sabe nada de fechas ni mucho menos de contratos.

“Vi que pactaron la pelea, yo no tengo ni idea. A mí no me ha llamado nadie. Yo no tengo ningún contrato, no me he puesto de acuerdo con absolutamente nadie para llevar a cabo esto”

Carlos Trejo