Bruce Willis reapareció junto a su hija Tallulah Willis durante la celebración de su boda con Justin Acee, en Idaho, en una reunión marcada por momentos familiares.

Tallulah Willis compartió fotografías de la celebración, entre ellas imágenes junto a Demi Moore y Bruce Willis, quien se mantiene alejado de los reflectores durante los últimos años.

La presencia de Bruce Willis en el enlace de Tallulah Willis adquirió especial relevancia para sus seguidores, debido a la discreción que rodea actualmente al actor.

Bruce Willis en la boda de su hija Tallulah (Vogue)

Tallulah Willis y Justin Acee celebraron su boda en Idaho

Tallulah Willis y Justin Acee celebraron su boda el 8 de agosto de 2026, en el jardín de la casa familiar ubicada en Hailey, Idaho.

El lugar tuvo un significado especial para Tallulah, pues ahí pasó parte de su infancia y encontró un espacio relacionado con su libertad e identidad.

Justin también conocía profundamente la propiedad, después de compartir numerosos momentos allí, por lo que el sitio terminó formando parte de la historia de ambos.

Tallulah Willis y Demi Moore (Vogue)

La relación comenzó de manera curiosa en una zona de equipaje de Delta y posteriormente avanzó mediante mensajes, llamadas y videollamadas entre ambos.

El primer encuentro ocurrió en enero de 2023, cuando Justin acudió por Tallulah al aeropuerto de Los Ángeles y comenzó una relación que después se consolidó.

En diciembre de 2024, la pareja anunció su compromiso, casi 2 años después de aquel primer encuentro que marcó el inicio de su historia.

Durante el fin de semana, Tallulah también compartió una fotografía junto a Bruce Willis, Justin Acee y Demi Moore antes de la ceremonia, como parte de los recuerdos familiares.