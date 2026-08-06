Emma Heming acudió al Capitolio de California para impulsar una ley para incluir la enfermedad de Bruce Willis en el Registro de Enfermedades Neurodegenerativas del estado.

Bruce Willis fue diagnosticado en 2022 con afasia y demencia frontotemporal por lo que Emma Heming ha luchado para que se difunda más información sobre esta enfermedad.

Emma Heming impulsa una ley tras el diagnóstico de Bruce Willis

Durante su estancia en el Capitolio de California, Emma Heming expresó la importancia de que centros médicos y hospitales reporten los casos de demencia frontotemporal al Departamento de Salud Pública.

Emma Heming explica que esta información ayuda a comprender mejor el padecimiento y aclara el desarrollo de tratamientos.

La esposa de Bruce Willis revela que cuando diagnosticaron al actor, descubrieron que nos existía un registro oficial para pacientes con demencia frontotemporal.

Emma Heming y Bruce Willis (@emmahemingwillis)

“Nuestra comunicad merece ser vista y reconocida, y es hora de que la demencia frontotemporal se incluya en el registro de enfermedades neurodegenrativas de California” Emma Heming

Emma Heming explica que tener un registro de pacientes con demencia frontotemporal permite tener un número de personas afectadas y esto puede facilitar el trabajo de investigadores.

La iniciativa de Emma Heming cuenta con el apoyo de legisladores de distintos partidos políticos, quienes considera que tener esta estadística permitiría asignar recursos para la investigación de tratamientos.

La enfermedad de Bruce Willis llevó a Emma Heming a visualizar su enfermedad

Bruce Willis fue diagnosticado con afasia en 2022 y meses después se confirmó que padecía demencia frontotemporal,

Esta última es una enfermedad degenerativa progresiva que afecta la conducta, lenguaje y la capacidad de comunicación.

Emma Heming ha estado a lado de Bruce Willis desde su diagnóstico y se ha encargado de visibilizar la enfermedad.

A inicios de 2026 se se creó la Fondo Emma & Bruce Willis para la investigación de la Demencia y a apoyo de cuidadores.

Esta fundación se encarga de apoyar a la investigación de la demencia frontotemporal y apoyar a las familias de quienes enfrentan esta enfermedad.