Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, cumplió 50 años y compartió un poderoso reflejo sobre su década como esposa, madre y cuidadora del actor, quien enfrenta demencia.
“Mis 40 fueron intensos, pero estoy orgullosa de lo lejos que he llegado como esposa, madre, cuidadora y defensora.”Emma Heming Willis
En su publicación de Instagram, Emma Heming Willis celebró con optimismo el nuevo capítulo mientras destaca el trabajo de su fundación, apareciendo junto al actor Bruce Willis -de 71 años de edad- quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal.
La modelo y activista publicó un carrusel emotivo que incluye una foto reciente junto a Bruce Willis luciendo sombreros de fiesta, y un video divertido donde el protagonista de Duro de Matar canta “Feliz Cumpleaños” con voz aguda tras inhalar helio, provocando risas de sus hijas Mabel y Evelyn.
Bruce Willis reaparece para el cumpleaños de su esposa Emma Heming y emociona a fans
Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, celebró sus 50 años con una publicación en Instagram que hizo emocionar a los fans, pues en ella aparece el actor cantando “Feliz cumpleaños” junto a sus hijas.
En el texto, Emma describe sus 40 como una etapa “heavy” por los desafíos familiares, pero se muestra resiliente: “Estoy lista para esta nueva década y todo lo que tiene para ofrecer”. Destaca su rol como care partner de Bruce, diagnosticado con demencia frontotemporal, y el avance del Emma & Bruce Willis Fund.
“Al comenzar este nuevo capítulo, mi deseo de cumpleaños es un futuro donde las familias que enfrentan la demencia tengan más apoyo, recursos, menos estigma y todas las razones para mantener la esperanza. ”Emma Heming Willis
Su mensaje resuena con miles de familias afectadas por la demencia, por lo que Emma Heming expresa su deseo de cumpleaños: más apoyo, recursos, menos estigma y esperanza para quienes enfrentan esta enfermedad. La publicación ha generado gran interacción y cariño de seguidores de Bruce Willis.
La pareja, casada desde 2009 y con dos hijas, ha promovido la conciencia sobre la FTD.
A pesar de las dificultades, la familia mantiene momentos de alegría, como la gran celebración de cumpleaños que ella organizó inspirada en lo que Bruce Willis habría querido.