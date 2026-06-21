Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, cumplió 50 años y compartió un poderoso reflejo sobre su década como esposa, madre y cuidadora del actor, quien enfrenta demencia.

“Mis 40 fueron intensos, pero estoy orgullosa de lo lejos que he llegado como esposa, madre, cuidadora y defensora.” Emma Heming Willis

En su publicación de Instagram, Emma Heming Willis celebró con optimismo el nuevo capítulo mientras destaca el trabajo de su fundación, apareciendo junto al actor Bruce Willis -de 71 años de edad- quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

La modelo y activista publicó un carrusel emotivo que incluye una foto reciente junto a Bruce Willis luciendo sombreros de fiesta, y un video divertido donde el protagonista de Duro de Matar canta “Feliz Cumpleaños” con voz aguda tras inhalar helio, provocando risas de sus hijas Mabel y Evelyn.

Bruce Willis reaparece para el cumpleaños de su esposa Emma Heming y emociona a fans

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, celebró sus 50 años con una publicación en Instagram que hizo emocionar a los fans, pues en ella aparece el actor cantando “Feliz cumpleaños” junto a sus hijas.

En el texto, Emma describe sus 40 como una etapa “heavy” por los desafíos familiares, pero se muestra resiliente: “Estoy lista para esta nueva década y todo lo que tiene para ofrecer”. Destaca su rol como care partner de Bruce, diagnosticado con demencia frontotemporal, y el avance del Emma & Bruce Willis Fund.

“Al comenzar este nuevo capítulo, mi deseo de cumpleaños es un futuro donde las familias que enfrentan la demencia tengan más apoyo, recursos, menos estigma y todas las razones para mantener la esperanza. ” Emma Heming Willis

Su mensaje resuena con miles de familias afectadas por la demencia, por lo que Emma Heming expresa su deseo de cumpleaños: más apoyo, recursos, menos estigma y esperanza para quienes enfrentan esta enfermedad. La publicación ha generado gran interacción y cariño de seguidores de Bruce Willis.

La pareja, casada desde 2009 y con dos hijas, ha promovido la conciencia sobre la FTD.

A pesar de las dificultades, la familia mantiene momentos de alegría, como la gran celebración de cumpleaños que ella organizó inspirada en lo que Bruce Willis habría querido.