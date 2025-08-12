Brenda Bezares -de 57 años de edad- defiende a Mario Bezares de Jorge Gil y le recuerda que la “ley ya habló” en el caso de Paco Stanley.

Jorge Gil reapareció para reiterar sus sospechas sobre Mario Bezares, quien estaba en el baño el día que asesinaron a Paco Stanley.

Brenda Bezares le recuerda a Jorge Gil que el caso de Paco Stanley está cerrado

Tras las declaraciones de Jorge Gil, De Primera Mano quiso preguntarle a Mario Bezares su opinión sobre las declaraciones de su ex compañero.

Mario Bezares -de 66 años de edad- huyó de la pregunta, pero su esposa sí dio una contundente respuesta.

Brenda Bezares mencionó que las autoridades ya determinaron la inocencia de su esposo y han pasado muchos años del caso Paco Stanley.

Por lo que le parecía innecesario seguir hablando de la muerte de Paco Stanley y que sigan implicando a Mario Bezares.

“La ley ya habló, los hechos ya hablaron, ya pasaron muchos años y creo que es innecesario (seguir hablando del tema)” Brenda Bezares

Trascendió que Jorge Gil había venido a México para demandar a los creadores de la serie ¿Quién lo mató? de Prime Video.

Donde lo señalan de acusar falsamente a Mario Bezares y Paola Durante -de 50 años de edad- de estar implicados en la muerte de Paco Stanley.

Mario Bezares, conductor. (Agencia México)

¿Qué dijo Jorge Gil de Mario Bezares? Insiste en que es sospechoso en el caso Paco Stanley

Jorge Gil volvió a narrar cómo fue el atentado a Paco Stanley, donde asegura que le dispararon cuatro veces en la cabeza.

“Yo vi cómo lo asesinaron, fue horrible”, dijo Jorge Gil, quien aseguró que Mario Bezares nunca lo buscó tras el asesinato.

“Él no me habló ni al hospital después de eso. No solo no salió del baño, jamás puso el pie (…) se queda allá” Jorge Gil

Asimismo, Jorge Gil acusa a Mario Bezares de no salir del restaurante para ver qué había ocurrido con Paco Stanley.

“Mínimo sales a ver qué paso y nunca salió, yo no sé por qué. Yo no lo voy a juzgar” Jorge Gil

El ex compañero de Mario Bezares cree que las autoridades ya lo juzgaron y hasta lo condenaron.

Jorge Gil mencionó que le deseaba paz y armonía a Mario Bezares después de señalarlo como sospechoso en el caso de Paco Stanley.