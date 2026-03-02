El mundo del espectáculo quedó sorprendido este domingo 1 de marzo de 2026 con la revelación de que Zendaya y Tom Holland podrían haberse casado en secreto.

La noticia surgió en plena alfombra roja de los Premios al Actor 2026, cuando Law Roach, estilista y colaborador cercano de la actriz, aseguró que la boda ya se celebró.

Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente, las pistas recientes alimentan las especulaciones sobre un enlace íntimo y discreto.

Tom Holland celebra el cumpleaños de Zendaya con un tierno mensaje (Especial / Especial)

La revelación de Law Roach sobre la “boda secreta”" de Zendaya y Tom Holland

Mientras desfilaba por la alfombra roja en Los Ángeles, Law Roach fue interceptado por el medio Access Hollywood, que le preguntó sobre los futuros planes de boda de la protagonista de Dune.

Para sorpresa de los presentes, el estilista respondió de manera contundente: “La boda ya se celebró”, bromeando con el periodista al añadir: “Te la perdiste”. Ante la incredulidad del entrevistador, Roach reafirmó con firmeza: “¡Es muy cierto!”.

Tom Holland y Zendaya (@tomholland2013 / Instagram)

Zendaya y Tom Holland, un compromiso discreto

Este anuncio marca la culminación de una historia que comenzó a formalizarse a principios de 2025.

Los rumores de compromiso se encendieron el 5 de enero de 2025, cuando Zendaya fue vista luciendo un anillo de diamantes en su mano izquierda durante los Globos de Oro.

Un día después, diversos medios confirmaron la noticia, señalando que Holland siempre supo que ella era “la indicada”.

En septiembre de 2025, el propio Tom Holland confirmó indirectamente el estatus de la relación al corregir dulcemente a un reportero que se refirió a Zendaya como su novia, aclarando que en realidad era su “prometida”.

Además, el padre del actor, Dominic Holland, compartió en su momento que Tom había pedido permiso al padre de Zendaya antes de proponerle matrimonio.

Anillo que usó Zendaya en Globos de Oro 2025 nos revela su compromiso con Tom Holland (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Las pistas del matrimonio de Zendaya y Tom Holland

Aunque la pareja no asistió a la gala de los Actor Awards 2026 por no tener nominaciones este año, las especulaciones sobre un enlace privado ya circulaban con fuerza.

Recientemente, la actriz fue captada por paparazzi luciendo una sencilla banda dorada en lugar de su anillo de compromiso, lo que muchos fans interpretaron como una señal definitiva de que la ceremonia ya había ocurrido.

Zendaya y Tom Holland comparten pasión por la NBA y así fueron captados (Especial / Especial)

Zendaya y Tom Holland, una historia de amor bajo perfil

Zendaya y Tom Holland se conocieron en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming.

Aunque mantuvieron su relación en privado durante años, el romance se hizo oficial en 2021 tras ser fotografiados juntos.

Hasta el momento, ni los actores ni sus representantes han emitido una confirmación oficial sobre las declaraciones de Law Roach.

No obstante, una boda íntima y fuera del ojo público coincide plenamente con el perfil reservado que Zendaya y Tom Holland han mantenido sobre su vida personal.