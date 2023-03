Vaya sorpresa la que se está llevando el mundo de la moda, luego de que Law Roach, el estilista de Zendaya anunció su retiro.

A través de una publicación en su Instagram a sus 44 años de edad Law Roach anunció su retiro del estilismo.

Retiro de Law Roach que ha levantado varias especulación, sobre los motivos que llevaron al estilista a retirarse, tras lanzar un duro mensaje de despedida al mundo de la moda.

¿Quién es Law Roach, el estilista de Zendaya que anunció su retiro (JON KOPALOFF / Getty Images via AFP)

Duras palabras han sido las que han acompañado el anuncio del retiro del estilista Law Roach, quien fuera conocido por el estilismo de la actriz Zendaya -de 26 años de edad-.

Luego de que Law Roach compartiera una imagen con la palabra “RETIRADO”, acompañado de un mensaje de agradecimiento a quienes lo apoyaron y confiaron en su trabajo.

“Mi Copa está vacía... gracias a todos los que me han apoyado a mí y a mi carrera a lo largo de los años. Cada persona que confió en mí con su imagen, estoy muy agradecido por todos ustedes”

Sin embargo en las palabras de Law Roach, también el estilista dejó ver un duro reclamo a las “mentiras y las falsas narrativa” del mundo de la moda.

“Si este negocio fuera solo sobre la ropa, lo haría por el resto de mi vida, ¡pero desafortunadamente no lo es! ¡La política, las mentiras y las falsas narrativas finalmente me atraparon! Ustedes ganan… yo me quedo fuera”.

Law Roach