Zendaya, de 29 años, fue la estrella invitada a una de las recientes emisiones del programa Jimmy Kimmel Live, donde el presentador abordó los rumores de su boda.

La actriz se dijo sorprendida por la cantidad de imágenes generadas con IA en torno tema, asegurando que familiares llegaron a felicitarla por haberse casado con Tom Holland, de 29 años.

Sin embargo, la también modelo se mantuvo hermética y no confirmó ni negó nupcias con el protagonista de Spider-Man.

Por el contrario, jugó una broma a Kimmel y su audiencia diciendo que mostraría imágenes exclusivas de la boda.

Al final, se trató de un montaje en el que colocaron la cara de Holland en la escena de una película donde Zendaya filmó con vestido de novia.

Zendaya promociona su nueva película y fans especulan con rumores de boda

Durante su entrevista con Jimmy Kimmel, Zendaya también hizo promoción de su nueva película: The Drama, filme coprotagonizado por Robert Pattinson.

Según la sinopsis, esta película sigue la historia de una pareja cuya relación se va deteriorando antes de su boda.

Es justo este detalle lo que ha despertado una nueva teoría entre los fanáticos.

Ahora hay quienes apuntan a que los rumores de la pareja son para promocionar el nuevo proyecto de la actriz por la temática del filme.

Aún así, para muchos otros en redes sociales la boda es un hecho y celebran que la relación entre ambos se mantenga sólida y estable.

Tom Holland y Zendaya (@tomholland2013 / Instagram)

La supuesta boda secreta entre Zendaya y Tom Holland ha sido el escándalo del mes, esto al tratarse de una de las parejas favoritas de Hollywood.