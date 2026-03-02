Estamos en la recta final de la temporada de premios con la celebración de los Actor Awards 2026 en vivo este 1 de marzo.
Para muchos, los Actor Awards 2026 es una de las premiaciones más importantes y que marca el rumbo que tomarán los Premios Oscar, que es con los que se cierra la temporada.
Lista completa de ganadores de los Actor Awards 2026
Aquí te dejamos a todos los ganadores de los Actor Awards 2026 por categoría.
Recordemos que los Actor Awards 2026 son dados por el mismo gremio de actores entre sí, reconociendo principalmente esta profesión, más allá de logros generales de películas y series.
Actor Awards 2026: Mejor actor protagónico en cine
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Jesse Plemons – Bugonia
Actor Awards 2026: Mejor actriz protagónica en cine
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – One Battle After Another
- Emma Stone – Bugonia
Actor Awards 2026: Mejor actor de reparto
- Miles Caton – Sinners
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi– Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Sean Penn – One Battle After Another
Actor Awards 2026: Mejor actriz de reparto
- Odessa A’zion – Marty Supreme
- Ariana Grande – Wicked: For Good
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Actor Awards 2026: Mejor elenco en una película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Actor Awards 2026: Mejor elenco de especialistas en escenas de acción
- F1
- Frankenstein
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- One Battle After Another
- Sinners
Actor Awards 2026: Mejor actor en una película para televisión o serie limitada
- Jason Bateman – Black Rabbit
- Owen Cooper – Adolescence
- Stephen Graham – Adolescence
- Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
- Matthew Rhys – The Beast in Me
Actor Awards 2026: Mejor actriz en una película para televisión o serie limitada
- Claire Danes – The Beast in Me
- Erin Doherty – Adolescence
- Sarah Snook – All Her Fault
- Christine Tremarco – Adolescence
- Michelle Williams – Dying for Sex
Actor Awards 2026: Mejor actor en una serie de drama
- Sterling K. Brown – Paradise
- Billy Crudup – The Morning Show
- Walton Goggins – The White Lotus
- Gary Oldman – Slow Horses
- Noah Wyle – The Pitt
Actor Awards 2026: Mejor actriz en una serie de drama
- Britt Lower – Severance
- Parker Posey – The White Lotus
- Keri Russell – The Diplomat
- Rhea Seehorn – Pluribus
- Aimee Lou Wood – The White Lotus
Actor Awards 2026: Mejor actor en una serie de comedia
- Ike Barinholtz – The Studio
- Adam Brody – Nobody Wants This
- Ted Danson – A Man on the Inside
- Seth Rogen – The Studio
- Martin Short – Only Murders in the Building
Actor Awards 2026: Mejor actriz en una serie de comedia
- Kathryn Hahn – The Studio
- Catherine O’Hara – The Studio
- Jenna Ortega – Wednesday
- Jean Smart – Hacks
- Kristen Wiig – Palm Royale
Actor Awards 2026: Mejor elenco en una serie de drama
- The Diplomat
- Landman
- The Pitt
- Severance
- The White Lotus
Actor Awards 2026: Mejor elenco en una serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- The Studio
Actor Awards 2026: Mejor elenco de especialistas en escenas de acción para serie de televisión
- Andor
- Landman
- The Last of Us
- Squid Game
- Stranger Things