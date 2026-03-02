Estamos en la recta final de la temporada de premios con la celebración de los Actor Awards 2026 en vivo este 1 de marzo.

Para muchos, los Actor Awards 2026 es una de las premiaciones más importantes y que marca el rumbo que tomarán los Premios Oscar, que es con los que se cierra la temporada.

Actor Awards 2026 (SAG-AFTRA)

Lista completa de ganadores de los Actor Awards 2026

Aquí te dejamos a todos los ganadores de los Actor Awards 2026 por categoría.

Recordemos que los Actor Awards 2026 son dados por el mismo gremio de actores entre sí, reconociendo principalmente esta profesión, más allá de logros generales de películas y series.

Actor Awards 2026: Mejor actor protagónico en cine

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Jesse Plemons – Bugonia

Actor Awards 2026: Mejor actriz protagónica en cine

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Emma Stone – Bugonia

Actor Awards 2026: Mejor actor de reparto

Miles Caton – Sinners

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi– Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – One Battle After Another

Actor Awards 2026: Mejor actriz de reparto

Odessa A’zion – Marty Supreme

Ariana Grande – Wicked: For Good

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Actor Awards 2026: Mejor elenco en una película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Actor Awards 2026: Mejor elenco de especialistas en escenas de acción

F1

Frankenstein

Mission: Impossible – The Final Reckoning

One Battle After Another

Sinners

Actor Awards 2026: Mejor actor en una película para televisión o serie limitada

Jason Bateman – Black Rabbit

Owen Cooper – Adolescence

Stephen Graham – Adolescence

Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys – The Beast in Me

Actor Awards 2026: Mejor actriz en una película para televisión o serie limitada

Claire Danes – The Beast in Me

Erin Doherty – Adolescence

Sarah Snook – All Her Fault

Christine Tremarco – Adolescence

Michelle Williams – Dying for Sex

Actor Awards 2026: Mejor actor en una serie de drama

Sterling K. Brown – Paradise

Billy Crudup – The Morning Show

Walton Goggins – The White Lotus

Gary Oldman – Slow Horses

Noah Wyle – The Pitt

Actor Awards 2026: Mejor actriz en una serie de drama

Britt Lower – Severance

Parker Posey – The White Lotus

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Pluribus

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Actor Awards 2026: Mejor actor en una serie de comedia

Ike Barinholtz – The Studio

Adam Brody – Nobody Wants This

Ted Danson – A Man on the Inside

Seth Rogen – The Studio

Martin Short – Only Murders in the Building

Actor Awards 2026: Mejor actriz en una serie de comedia

Kathryn Hahn – The Studio

Catherine O’Hara – The Studio

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Hacks

Kristen Wiig – Palm Royale

Actor Awards 2026: Mejor elenco en una serie de drama

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

Actor Awards 2026: Mejor elenco en una serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

The Studio

Actor Awards 2026: Mejor elenco de especialistas en escenas de acción para serie de televisión